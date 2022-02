Credit Agricole S A : Nominations au sein de la gestion

Vincent Mortier - Directeur des Gestions et membre du Comité de Direction d'Amundi

Vincent Mortier effectue la première partie de sa carrière au sein du groupe Société Générale.

Après avoir été Inspecteur principal entre 1996 à 2004, il rejoint la direction de la stratégie et du développement où il est en charge de la Banque de financement et d'investissement (SG CIB) et de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. En 2007, il est nommé Directeur de cabinet du responsable de SG CIB avant d'évoluer au sein des marchés de capitaux à différents postes pour finalement co-diriger la ligne métier mondiale Equity finance en 2009. Entre 2012 et 2015, il occupe le poste de Directeur financier du pôle SG CIB, Banque Privée et Securities Services. Il rejoint ensuite Amundi en tant que Directeur adjoint des Gestions du groupe, et contribue à inscrire l'ESG au cœur du processus d'investissement pour l'ensemble des plateformes de gestion active, ainsi qu'à établir une forte culture de gestion du risque. Il supervise également les activités du groupe en Asie hors Japon, et contribue au développement commercial dans cette région, et a joué un rôle clef dans la création de la joint-venture avec Bank of China.

Il est membre du Comité de Direction d'Amundi, du comité exécutif ainsi que du de plusieurs instances de supervision d'Amundi.

Vincent Mortier est diplômé de l'ESCP Europe.

Matteo Germano - Directeur adjoint des Gestions d'Amundi, membre du Comité de Direction et du Comité Exécutif d'Amundi

Matteo débute sa carrière chez Eurispes, un institut britannique de recherche économique et sociale, et chez Furman Selz. Il rejoint ensuite UniCredit en 1996, à différents postes de recherche, et évolue vers la Gestion d'Actifs pour diriger les équipes de recherche fondamentale et quantitative avant d'être nommé Responsable des Stratégies Multi-Asset. Il rejoint ensuite Pioneer Investments où il dirige d'abord les équipes de Recherche globale avant de passer à la Gestion diversifiée. De 2008 à 2017, il occupe le poste de Directeur mondial des solutions d'investissement. En 2017, il prend en charge la Responsabilité des gestions en Italie ainsi que le poste de Responsable mondial de la plateforme Multi-Asset pour Amundi qui gère 297 milliards d'euros1 répartis sur une large gamme de stratégies d'investissement allant de l'allocation d'actifs à la sélection de fonds. La plateforme de gestion Multi-Asset offre également des services de conseil comprenant la gestion du passif, allocation d'actifs overlay, sélection de gérants et gestion fiduciaire.

Diplômé en économie de l'Université de Gênes, Matteo a également obtenu un Master en Finance de l'Université de Londres.

John O'Toole - Responsable des solutions d'investissement Multi-Asset, Amundi

John débute sa carrière à Londres en tant que trader pour Barclays Global Treasury avant de devenir trésorier d'entreprise auprès de Legal & General Group Treasury. Il travaille ensuite comme gérant de portefeuille obligataire et structureur chez Coutts Private Bank, à Londres, et comme gérant de portefeuille obligataire chez Legal & General Investment Management. En 2000, John rejoint le family office luxembourgeois IKANO, en tant que gérant de portefeuille senior pour 5 ans. En 2005, il rejoint Amundi (précédemment Pioneer Investments) au poste de Responsable de la recherche sur les fonds et de la sélection de gérant. Il est nommé Responsable des solutions de fonds Multi-Asset en 2010.

John est titulaire de la charte CFA, diplômé du Trinity College de Dublin, où il a obtenu un Master en Economie et en Business Studies, et de la Boston University School of Management, aux États-Unis.

Francesco Sandrini, Responsable des stratégies Multi-Asset, Amundi

Francesco a rejoint Amundi (précédemment Pioneer Investments) en 1998. En 2001, il rejoint le bureau de Pioneer Investments à Dublin, où il dirige l'équipe d'ingénierie financière jusqu'à 2008. Il évolue ensuite à Munich où il dirige l'équipe de gestion de portefeuilles institutionnels européens. En 2012, il devient Responsable Multi-Asset Security solutions. En 2017, il devient Responsable Multi-Asset Balanced, Income and Real Return expertise pour Amundi.

Diplômé en économie de l'université de Bologne, Francesco a obtenu un Master en Economie de l'université Bocconi de Milan (1998). De plus, il a obtenu un Doctorat en Banque et Finance du University College de Dublin en 2009.

1 Données Amundi au 31/12/2021