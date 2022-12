Credit Agricole S A : Nouveau Directeur général pour Crédit Agricole Bank Polska

Bernard Muselet est nommé Directeur général de Crédit Agricole Bank Polska et Premier Vice-Président du Management Board depuis le 9 décembre 2022. Il est également Senior Country Officer pour le groupe Crédit Agricole en Pologne et membre du Comité de direction de Crédit Agricole S.A. Bernard Muselet succède à Jean-Bernard Mas qui a pris les fonctions de Directeur général de BforBank depuis le 1er novembre 2022.Depuis octobre 2019, Bernard Muselet était Président du Directoire de Crédit du Maroc et Senior Country Officer du groupe Crédit Agricole pour le Maroc.Avec près de 3 800 collaborateurs, 1,3 million de clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises, Crédit Agricole Bank Polska développe, en synergie avec les autres entités du groupe en Pologne, une activité de banque universelle de proximité avec notamment une position importante sur le marché du crédit à la consommation.