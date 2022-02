Credit Agricole S A : Olinn, groupe européen de gestion des équipements professionnels, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, renforce sa présence sur le financement des ventes avec l'intégration de Direct Lease Group, spécialiste du leasing opérationnel

Créée en 2004 et présidée par Bertrand Godec, DLG présente un chiffre d'affaires de 24m€ en 2021 et affiche une croissance régulière grâce à ses offres de location évolutive de matériels technologiques (informatiques, médicales, industriels, transports, manutentions et BTP) proposées en indirect via des partenaires, constructeurs, distributeurs ou intégrateurs.

DLG est devenue incontournable sur le marché de l'indirect grâce à son expertise du leasing opérationnel, la qualité et la modularité de ses offres qui répondent aux préoccupations commerciales des partenaires.

Cette acquisition s'inscrit entièrement dans le développement stratégique du groupe Olinn de se positionner en tant que leader européen du financement et de la gestion d'équipements dans une approche responsable.

L'opération est réalisée avec le soutien du groupe Crédit Agricole, et démontre ainsi la volonté du groupe de poursuivre un développement volontaire et ambitieux, en France et à l'international.

Olinn, ce sont à présent plus de 210 collaborateurs réalisant près de 240 m€ de chiffre d'affaires et gérant près de 800 m€ d'actifs en Europe. Pour consolider un partenariat de qualité, Olinn renforce grâce à cette acquisition son développement sur le marché de l'indirect avec plus de 90 millions d'euros d'actifs technologiques en gestion, plus de 350 partenaires actifs et 1800 clients.

Bertrand Godec, Président fondateur de DLG déclare « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Olinn. Celui-ci va permettre à DLG d'intensifier sa présence sur ses marchés phares, d'offrir une palette de solutions complémentaires aux siennes et bénéficiera enfin de la force de frappe et de l'organisation d'Olinn et de Credit Agricole Leasing & Factoring pour accompagner toujours plus complètement ses partenaires constructeurs en France et à l'étranger. »

Arnaud Deymier, Directeur Général du groupe Olinn commente « DLG est une référence incontournable du leasing opérationnel en France en indirect, en croissance ininterrompue depuis sa création. Olinn, et plus largement Crédit Agricole Leasing & Factoring, apporteront à DLG les moyens de poursuivre son développement et de créer des synergies génératrices de valeur pour nos clients. Grâce à l'expertise de DLG, Olinn proposera désormais toutes ses offres de financement et de gestion des équipements, que cela soit pour nos clients en direct ou pour nos partenaires en indirect. »