Credit Agricole S A : Opération « 1 contrat signé = 1 arbre planté » - Crédit Agricole Assurances élargit son action à l'ensemble des contrats d'assurance vie et de prévoyance décès

Avec ce dispositif national de reboisement participatif, le client se voit remettre un code par son conseiller, pour planter - via le site internet de notre partenaire www.reforestaction.com - un arbre sur le territoire de son choix. En doublant le périmètre de son action et en proposant cette démarche à un panel client plus étendu, Crédit Agricole Assurances, renforce son engagement ce qui lui permettra de passer de 300 000 à 550 000 arbres plantés ou protégés par an et ainsi multiplier son impact sur l'environnement.

Le renouvellement de la forêt française est menacé sous l'effet conjugué du réchauffement climatique et des crises sanitaires répétitives. Or, la forêt constitue le premier puits de carbone terrestre face à l'augmentation des émissions de CO2 et le principal foyer de biodiversité terrestre. Au-delà de ces enjeux environnementaux, la forêt revêt aussi un caractère économique et social avec plus de 440 000 emplois non délocalisables et une source de matières premières d'une filière bois en pleine expansion.

Crédit Agricole Assurances, premier assureur des forêts françaises poursuit ainsi sa mobilisation en faveur du reboisement, de la biodiversité et de la lutte contre le dérèglement climatique.

Initiée en 2019 dans le cadre de la démarche de Crédit Agricole Assurances en faveur de la forêt française, cette opération s'intègre dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole.

Cette opération est disponible dans les agences du Crédit Agricole.