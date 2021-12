Credit Agricole S A : Projet sociétal - Sofinco donne vie aux projets associatifs portés par ses collaborateurs

Un Projet sociétal au cœur de l'ADN de Sofinco

Dans le cadre de son Projet sociétal et en parfaite cohérence avec celui du groupe Crédit Agricole, Sofinco favorise l'implication de ses collaborateurs dans des initiatives au service de la société au travers de différentes actions. Avec le mécénat de compétences, Sofinco offre du temps à ses collaborateurs œuvrant pour de grandes causes (accompagnement de jeunes avec FACE, Proxité et Aréli, mentoring de start-up de Paris-Saclay…). Les équipes digitales de l'entreprise ont développé une application pour améliorer la vie des patients en réanimation, avec la Fondation 101. Pour ses 70 ans, Sofinco va plus loin en soutenant financièrement 70 projets associatifs portés par ses collaborateurs.

Un dispositif inédit pour des collaborateurs engagés

L'appel à candidature lancé à l'été a rencontré un franc succès : 82 dossiers ont été déposés. Après une étude attentive par un comité de sélection, composé de six collaborateurs représentatifs de l'implantation géographique et des directions de l'entreprise aux côtés de Laila Mamou - Directrice générale déléguée de Sofinco, 70 projets ont été retenus. 67 d'entre eux ont reçu un soutien financier de 1 000€, et trois se sont vus attribuer la somme de 7 000€ :

Pour l'axe « Environnement » : l'association « Repair Café d'Orsay », qui a pour vocation d'accueillir le public pour réparer tous les objets du quotidien.

Pour l'axe « Inclusion » : « Aïda », qui soutient les enfants, adolescents et jeunes adultes touchés par un cancer ainsi que leurs familles.

Pour l'axe « Engagement » : « L'île de Solidarité », qui intervient auprès des sans-abris, des sans domicile fixe et des réfugiés à Lille.

Ce soutien financier va permettre aux associations d'amplifier leurs actions en faveur de l'inclusion et de la protection de l'environnement.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet sociétal, véritable plan programme qui s'articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire.

« Chez Sofinco, nos collaborateurs sont notre fierté. Nous soutenons leurs engagements et leur mobilisation pour les projets sociétaux qui leur tiennent à cœur. Ainsi, ils nourrissent notre raison d'être : agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, et notre approche ''Sofinco for good, la promesse d'un progrès partagé''. », conclut Laila Mamou, Directrice générale déléguée de Sofinco.