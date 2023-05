Credit Agricole S A : Rapport 2022 sur la politique et les pratiques de rémunérations des Caisses régionales

rémunération des personnes définies à l'article L.511-71 du Code monétaire et financier et en application du règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019

le Conseil d'administration de chaque Caisse régionale a acté, fin 2011, que la Commission Nationale de Rémunération exercerait le rôle dévolu par le Code monétaire et financier à un comité des rémunérations, que la Caisse régionale soit soumise ou non à l'obligation de constituer ce comité au regard de sa taille.

Le présent rapport est établi conformément aux articles 266 et suivants de l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié notamment par la Directive européenne 2019/876 UE du 20 mai 2019 dite « CRD 5 », et à l'article 450 du règlement (UE) 575/2013 modifié notamment par le règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 (ci-après « la réglementation CRD » ou « la réglementation CRD V »).

La Commission Nationale de Rémunération des Cadres de direction de Caisses régionales (ci-après « la Commission Nationale de Rémunération ») supervise le dispositif de rémunération des Cadres de direction de Caisses régionales et autres collaborateurs classés Personnels identifiés. Elle intervient en tant qu'expert du dispositif de rémunération des Directeurs généraux de Caisses régionales, mandataires sociaux, et des autres Cadres de direction, salariés des Caisses régionales. A ce titre, elle veille au respect de l'application des textes législatifs, réglementaires et internes, en matière de rémunérations des Cadres de direction des Caisses régionales, et garantit le bon fonctionnement de l'ensemble.

La Convention collective nationale des Cadres de direction de Caisses régionales s'applique aux Cadres de direction de Caisses régionales (Directeurs généraux, Directeurs généraux adjoints et Directeurs). Cette Convention, ses annexes et ses avenants successifs déterminent la politique de rémunération des Cadres de direction.

En effet, la politique de rémunération des salariés de Caisses régionales, à l'exception du personnel de direction, est définie dans la Convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987. Cette Convention, ses annexes et ses avenants successifs déterminent les différentes classifications d'emplois et les niveaux de rémunérations qui s'y rattachent.

La rémunération des collaborateurs de Caisses régionales relève de conventions collectives distinctes, selon leur statut, Directeur général, Cadres de direction salariés (Directeur général adjoint et Directeur), collaborateurs non Cadres de direction.

Les rémunérations variables annuelles individuelles des Personnels identifiés autres que le Directeur général, au regard des dispositions de la Convention collective nationale des Cadres de direction lorsqu'elle est applicable et des principes d'attribution (critères de performances et absence de comportements à risques ou contraires à l'éthique)

La Commission se réunit a minima trois fois par an et, le cas échéant, peut être consultée à tout moment en cas de besoin. En 2022, sept réunions se sont tenues les 18 janvier, 11 février, 05 avril, 10 mai, 21 juillet, 10 octobre et 12 décembre.

Cette composition permet à l'organe central d'exercer sa fonction de contrôle sur la nomination et la rémunération des Directeurs Généraux de Caisses régionales et sur l'application des principes de la réglementation CRD, en ce qui concerne la rémunération des Personnels identifiés de chaque Caisse régionale.

Cette composition tient compte de la situation particulière des Caisses régionales régies par la règlementation CRD et soumises au contrôle de l'organe central en application des dispositions du Code monétaire et financier :

Ainsi, conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques, la Politique de rémunération n'encourage pas les membres du personnel classés Personnels identifiés à une prise de risque excédant le niveau de risque toléré par la Caisse régionale. Elle concourt au respect de la déclaration et du cadre d'appétence aux risques (y compris environnementaux, sociaux et de gouvernance) approuvés par la gouvernance, et à ses engagements volontaires en matière de climat.

Elle est conforme aux conventions collectives nationales et accords collectifs applicables et est neutre du point de vue du genre.

Cette politique est conforme à la stratégie économique aux valeurs et aux intérêts à long terme de la Caisse régionale et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.

En Caisses régionales, la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de la Caisse régionale.

Les collaborateurs non identifiés au titre des critères qualitatifs liés à la fonction et dont la rémunération totale attribuée au titre de l'exercice précédent les positionnerait dans les 0,3% des collaborateurs les mieux rémunérés de l'entité, entrent également dans le périmètre du « Personnel identifié ».

Les Responsables des fonctions de Gestion des Risques (RFGR) et de vérification de la conformité (RFVC) et les Responsables de l'audit interne, si ces derniers ne sont pas déjà membres du Comité de direction.

Conformément à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier et au Règlement délégué (UE) 2021/923 du 25 mars 2021, les critères permettant de recenser les Personnels identifiés des établissements de crédit sont d'ordre qualitatif (liés à la fonction) et/ou quantitatif (fonction du niveau de délégation ou de rémunération).

La rémunération des collaborateurs de la Caisse régionale relève de conventions collectives distinctes selon le statut de chacun. Pour autant, la structure de la rémunération est identique pour l'ensemble du personnel de la Caisse régionale et est constituée des composantes suivantes :

Une rémunération fixe,

Une rémunération variable annuelle individuelle,

Une rémunération variable collective associée à des dispositifs d'épargne salariale (intéressement et participation), le cas échéant,

Les périphériques de rémunération (avantages en nature).

Chaque collaborateur bénéficie de tout ou partie de ces éléments en fonction de la Convention collective dont il relève, de ses responsabilités, de ses compétences et de sa performance.

Il n'existe pas de rémunération attribuée sous forme d'options, d'actions de performance ou d'autres instruments financiers en Caisses régionales.

Rémunération fixe

Rétribuant la qualification, l'expertise, l'expérience professionnelle, le niveau et le périmètre de responsabilité du poste, en cohérence avec les spécificités de chaque métier sur le territoire de la Caisse, la rémunération fixe comprend des éléments tels que le salaire de base et le cas échéant, des éléments de rémunération liés à la mobilité ou à la fonction.

Pour les Cadres de direction de Caisses régionales, la rémunération fixe est composée de plusieurs catégories :

la rémunération liée à la fonction,

la rémunération complémentaire liée à la taille de la Caisse régionale,

la rémunération des compétences et, le cas échéant, une rémunération spécifique dite de catégorie 1,

la rémunération spécifique dite de catégorie 2.

Seule la rémunération complémentaire liée à la Caisse régionale est issue de calculs tenant compte, notamment, du poids de capitaux moyens gérés par la Caisse régionale et de son poids de bilan. Ces montants sont déterminés, selon une formule définie dans les textes précités, par l'organe central pour le compte des Caisses régionales.

Les autres composantes sont fixes et limitées par des plafonds. Elles sont propres à chaque statut (statut de Cadre de direction ou classification d'emploi pour les Personnels identifiés non Cadres de direction) et communs à l'ensemble des Caisses régionales.

Rémunération variable annuelle individuelle

Seule une rémunération variable individuelle (appelée « rémunération extra-conventionnelle » pour les collaborateurs non Cadres de direction ou « rémunération variable » pour les Cadres de direction) existe en Caisse régionale. Elle vise à reconnaître la performance individuelle, dépendant d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, financiers et non financiers, et de conditions de performance définis en début d'année, des résultats de l'entité et de l'impact sur le profil de risque de la Caisse régionale (y compris le risque de liquidité et le coût du capital). En cas de performance insuffisante, de non-respect des règles et procédures ou de comportements à risques ou contraires à l'éthique, la rémunération variable annuelle individuelle est directement impactée. Pour les salariés Personnels identifiés, une partie de cette rémunération variable individuelle peut être différée dans le temps.

Pour les Directeurs généraux, la rémunération variable est déterminée dans les conditions prévues par la Convention collective et le référentiel précités et soumise aux éléments de performance quantitatifs et qualitatifs, financiers et non financiers, notamment :

Sur la contribution du Directeur général au développement de la Caisse régionale : performances d'activité, maitrise des risques (y compris les risques ESG/RSE), résultats financiers, gestion des ressources humaines, gouvernance, et tout autre élément de contribution.

Sur la contribution du Directeur général au développement du Groupe Crédit Agricole : vie fédérale (commissions, comités), mandats Groupe, etc.

La rémunération des Personnels identifiés en charge des fonctions de contrôle, est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment de la performance de celles des métiers dont ils vérifient les opérations. En pratique, les objectifs fixés à ces collaborateurs ne prennent pas en considération des critères relatifs aux résultats et performances économiques des unités opérationnelles qu'ils contrôlent.

