Credit Agricole S A : SODICA Corporate Finance conseille la cession de Germ'line à Organic Stories

C'est le groupe Organic Stories, spécialiste des produits élaborés issus de l'agriculture biologique regroupant notamment les PME Favrichon et Prosain, qui a été retenu par les cédants pour prendre leur suite et poursuivre le développement de la société.

Depuis sa création en 1994, la société Germ'line s'est imposée sur le marché français comme le leader de la production de graines germées fraîches issues de l'agriculture biologique à travers une gamme complète de produits issus de la germination : graines germées fraiches, graines à germer, produits élaborés à partir de céréales et légumineuses germées (flocons, farines, barres énergétiques, muesli, …). Elles s'invitent sous différentes formes dans l'alimentation quotidienne et à tous moments de la journée en de nombreuses déclinaisons : petit-déjeuner, biscuiterie, snacking, produits végétariens sucrés ou salés, pâtes alimentaire, etc.

Aujourd'hui, Germ'line est le seul producteur à proposer une gamme aussi large de produits germés et issus de la germination, en s'appuyant sur une expertise et un savoir-faire acquis depuis près de 20 ans.

Cette acquisition s'inscrit dans la mission d'entreprise d'Organic Stories de développer et faire rayonner les savoir-faire agroalimentaires français uniques en lien avec l'agriculture biologique. Avec cette acquisition, le groupe Organic Stories regroupe désormais près de 200 collaborateurs sur 3 sites de production en France et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros.

« L'intérêt des candidats pour cette opération a permis la mise en œuvre d'un process de cession particulièrement efficace et témoigne de l'attractivité des entreprises détentrices d'un savoir-faire exclusif dans le domaine du végétal et à plus forte raison dans l'univers BIO » indiqueAurélien Ferrand, SODICA Corporate Finance, conseil des cédants.

« Nous sommes fiers que la société Germ'line rejoigne les entreprises du Groupe Organic Stories, nous partageons la même philosophie et les mêmes valeurs de la Bio. Le parcours de la société Germ'line, incarnée notamment par Philippe Bourgois, est à nos yeux, un modèle d'équilibre entre réussite économique et engagement en faveur d'une agriculture locale, durable et responsable.

L'expertise de Germ'line notamment en matière d'alimentation vivante est un atout qui correspond parfaitement à l'évolution de notre alimentation et aux souhaits des consommateurs.

Nous réfléchissons d'ores et déjà au développement d'innovations sur le site actuel et aux synergies possibles entre nos différentes marques (Prosain, Favrichon et désormais Germ'line) pour valoriser la complémentarité de nos savoir-faire et de nos ADN ! » explique Brooks Wallin, Président d'Organic Stories.

« Le rapprochement avec le groupe Organic Stories de Brooks Wallin est une très grande fierté pour Germ'line, pour toute son équipe et pour moi-même. Au fil des rencontres, des réunions de travail et des visites de ses principaux sites, Favrichon et Prosain, j'ai pu mesurer à quel point notre passion commune et sans concession pour promouvoir une alimentation biologique plus naturelle, plus saine, et surtout plus soucieuse du respect de l'environnement, de la nature et de l'Homme, était comparable. Nous partageons aussi la même détermination pour renforcer nos liens structurels avec les représentants du monde agricole français, dont le savoir-faire et l'engagement à l'égard des valeurs de la BIO, méritent le plus grand soutien.

A titre plus personnel, je resterai présent aux côtés de Brooks Wallin, puisque ce dernier m'a fait l'honneur de m'inviter à intégrer le capital de son groupe, et d'être membre de son Comité Stratégique. C'est donc avec une motivation sans faille que je m'emploierai à partager avec lui et ses collaborateurs, la volonté de poursuivre le développement de nos entreprises, dans le respect des fondamentaux qui nous animent », témoigne Philippe Bourgois, Président de Germ'line

«Nous avons soutenu le développement de Germ'line au cours des 4 dernières années. La qualité de son dirigeant, ainsi que sa large gamme de produits bio au service de la santé des consommateurs ont conforté l'attractivité de la société sur son marché. Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la croissance de Germ'line et remercions Philippe Bourgois avec qui nous avons entretenu une belle relation de confiance et d'échange. » ajouteFrançois-Xavier Lehman d'Isatis Capital, actionnaire de Germ'line.