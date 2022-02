Credit Agricole S A : SODICA Corporate Finance conseille la cession de SLC et Loisiréo à Trigano

Fondé en 1973 à Beaulieu sur Layon (49) par Jean-Claude Guinhut et dirigé aujourd'hui par ses enfants Olivier et Emmanuel, SLC (Sud Loire Caravanes) est spécialisé dans la vente de camping-cars et caravanes neufs et d'occasion ainsi que dans la vente de pièces détachées et d'accessoires pour les véhicules de loisirs. Le groupe, qui emploie près de 280 salariés, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 145 M€ au travers d'une quinzaine de concessions implantées dans l'Ouest de la France. Plus récemment, SLC a développé une activité de location longue durée sous la marque « Camping Quart », 1ère solution de partage de camping-car entre plusieurs locataires. Loisiréo, présent sur les mêmes activités avec une implantation historique dans le grand Sud de la France, a réalisé cette année 115 M€ de chiffre d'affaires grâce à une douzaine de concessions s'étendant de Bordeaux à Montpellier. Groupe familial fondé en 2000 et dirigé par Evelyne Agest et son fils François Lhoro Agest, Loisiréo a connu un fort développement ces dernières années grâce à une croissance organique importante et par le biais de plusieurs acquisitions stratégiques.

Trigano, société cotée sur EURONEXT Paris est le leader européen de la construction de camping-cars, de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs et de la fabrication de remorques. Elle était déjà présente dans la distribution de Véhicules de loisirs au Royaume Uni avec l'enseigne Marquis (13 points de vente), en Espagne avec Libertium et en France (deux points de vente). L'acquisition de SLC et Loisiréo, concomitante avec celle de CLC leur partenaire dans l'Alliance Camper Team, lui permet de devenir le principal distributeur de véhicules de loisirs en France.

SODICA Corporate Finance a été retenu par les actionnaires de SLC et Loisiréo pour les accompagner dans cette opération structurante.

« Nous sommes heureux d'avoir accompagné SLC et Loisiréo, deux groupes aux positions fortes de la distribution des véhicules de loisirs. En s'adossant au leader européen de la construction de camping-cars, ces deux fleurons vont pouvoir poursuivre leur dynamique entrepreneuriale tout en bénéficiant de nouvelles perspectives de développement » commentent Philippe Azevedo, Jean-Philippe Dayres et Antoine Emery, en charge de la cession côté SODICA Corporate Finance.

Intervenants :

- Cédants :

SLC (Olivier GUINHUT, Emmanuel GUINHUT, Yoan ROGER)

Loisiréo (Evelyne AGEST, François LHORO)

- Acquéreur : Groupe Trigano (François FEUILLET, Stéphane GIGOU, Michel FREICHE)

- Conseils SLC :

SODICA Corporate Finance (Philippe AZEVEDO, Antoine EMERY)

Lexcap (Antoine PINCON, Emilie ALEXANDRE)

- Conseils Loisiréo :

SODICA Corporate Finance (Jean-Philippe DAYRES)

Idoane Avocats (Isabelle OLLIVIER)

- Conseils acquéreur :

August Debouzy (Xavier ROHMER, Ruben GROUCHKA)