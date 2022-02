Credit Agricole S A : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe AXXAIR dans le cadre de sa cession à SPECIALIZED FABRICATION EQUIPMENT (SFE) Group

SFE Group, fondé en 2019 après la fusion de trois leaders mondiaux de la fabrication d'outillages et de machines de coupe et soudure orbital de tubes, a été retenu par les cédants pour poursuivre le développement du Groupe AXXAIR.

Fondé en 1997 et basé à Etoile-sur-Rhône, le Groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de machines de coupe, dressage, chanfreinage et soudage orbital de tubes fins. Au fil des années, la société a diversifié son offre et propose aujourd'hui une large gamme de produits, de la préparation de la coupe au soudage de tubes. Fort de son savoir-faire et très attentif à la qualité de ses produits, les machines développées par le Groupe sont conçues, fabriquées et assemblées en France. AXXAIR a affiché un fort historique de croissance et bénéficie de perspectives dynamiques pour les années à venir, notamment grâce à la dimension internationale du Groupe (filiales en Allemagne, en Chine, en Corée et aux États-Unis).

Créé en 2019 et dirigé par Aidan TAGLIAFERRO, SFE Group s'appuie sur 4 marques, B&B Pipe and Industrial Tools LLC, Mathey Dearman Inc., TAG Pipe Equipment Specialist Ltd. et Pipe Purging Masters, et des filiales sur quatre continents. Le Groupe bénéficie d'un accompagnement du fonds d'investissement américain The Gladstone Companies.

Cette opération permet à SFE Group de bénéficier d'importantes synergies commerciales, de compléter son maillage international et d'intégrer un acteur au savoir-faire reconnu sur son marché pour sa capacité à développer de nouveaux produits, sa technicité et ses produits de haute qualité.

Rozen et Frédéric LEGRAND, dirigeants actionnaires du Groupe AXXAIR, déclarent « Nous sommes heureux de ce rapprochement avec SFE Group, qui réunit des marques de qualité toutes spécialisées dans les équipements pour le soudage de tubes. Par ailleurs, nous sommes confiants dans la capacité de ce Groupe américain, fortement implanté à l'international et qui connaît parfaitement notre domaine d'activité, de poursuivre le développement du Groupe AXXAIR dans les années à venir. »

Aidan TAGLIAFERRO, Président et Directeur Général de SFE Group, ajoute : « Nous sommes ravis de l'intégration du Groupe AXXAIR au sein de SFE. Cette opération, avec un acteur majeur dans son secteur, va nous permettre de proposer à nos clients distributeurs une des plus belles offres de produits professionnels du marché, sur le segment des outillages et machines de coupe et soudure orbital de tubes. En complément de nos filiales actuelles, les implantations internationales de AXXAIR vont nous permettre de développer de nouveaux marchés grâce à une marque forte en Asie et en Europe, avec une présence naissante aux États-Unis ».

L'équipe de SODICA Corporate Finance précise : « l'excellente image du Groupe AXXAIR au sein de son écosystème nous a permis de mettre en œuvre un processus concurrentiel rythmé auprès d'acquéreurs industriels convaincus par l'expertise du Groupe. Ceci ayant permis aux cédants de choisir le candidat répondant au mieux à leur cahier des charges ».

Intervenants

Cédants : Groupe AXXAIR (Frédéric LEGRAND, Rozen LEGRAND)

Acquéreurs : SPECIALIZED FABRICATION EQUIPMENT Group (Aidan TAGLIAFERRO), The Gladstone Companies (Christopher LEE)

Conseils des cédants

M&A : SODICA Corporate Finance (Philippe AZEVEDO, Félix LUTTIAU-SALMON)

Juridique : NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES (Ludovic GIRAUD, Angèle DI GIOIA), Bird & Bird (David MALCOIFFE, Pierre GUIGUE)

Conseils des acquéreurs

Juridique : DS Avocats (Thibaud FORBIN, Marc-Pierre STEHLIN, Pauline PONTIER, Aude BONNARD)

Due diligence financière : BDO France (Alban CABANIS, Guillaume BUSCAGLIA, Raphaël DUCHENE)