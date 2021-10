Credit Agricole S A : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires du groupe CAMAS dans le cadre de sa cession à APAVE

Fondé en 2006 et dirigé par ses fondateurs Christel Barel et Patrick Grandoulier, CAMAS offre aux particuliers et à ses entreprises partenaires des formations professionnelles et formations diplômantes, allant du CAP au niveau bac+3. Initialement centré sur les formations dans le secteur de l'aérien, le Groupe a su, au fil de son développement, compléter son offre vers la logistique et la sécurité.

Fort d'un maillage géographique important en France et à l'étranger, d'accréditations de premier plan et d'une offre complète de près de 300 formations, le Groupe est aujourd'hui un spécialiste reconnu du secteur réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ et permettant la formation de plus de 30 000 personnes chaque année.

S'appuyant sur une relation historique entre le Crédit Agricole d'Ile-de-France et CAMAS, SODICA Corporate Finance a été mandaté pour organiser un processus de cession permettant de sélectionner un repreneur en mesure de poursuivre le développement du groupe.

A la suite de ce processus concurrentiel, les actionnaires ont souhaité adosser CAMAS à un acteur majeur de la formation en France et à l'étranger, Apave, avec lequel ils partagent une vision commune de l'entrepreneuriat et du développement du secteur de la formation.

Groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maitrise des risques, le groupe Apave accompagne les entreprises et collectivités dans leur démarche de maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux, grâce à une gamme complète de services, notamment d'inspection, d'accompagnement technique, de formation, de certification et de conseil en Qualité / Santé / Sécurité / Environnement. Le groupe Apave a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 881 millions € en 2019, en s'appuyant sur les talents de près de 12 400 collaborateurs.

Cette opération permet au groupe Apave d'intégrer des expertises dans les secteurs de l'aéroportuaire (accueil escale, piste, etc.), de la sûreté/sécurité, de la logistique et du nettoyage et de compléter son maillage territorial en France et à l'international.

Christel Barel et Patrick Grandoulier déclarent : « Après avoir œuvré au développement de CAMAS pendant 15 ans, nous avons souhaité transmettre le groupe à un acteur de premier plan étant en capacité de le pérenniser. Nous sommes très fiers de le faire auprès d'Apave, qui saura faire vivre, progresser et grandir le groupe. »

L'équipe de SODICA Corporate Finance ajoute : « Solidement ancrée dans son secteur, CAMAS dispose d'une véritable expertise. Nous sommes très heureux d'avoir pu accompagner les dirigeants/actionnaires dans la transmission de leur groupe après avoir mis en place un process transactionnel ayant suscité l'intérêt de plusieurs acquéreurs. Cette opération fait sens tant les synergies entre Apave et CAMAS sont évidentes. »

Intervenants

Cédant : ICA CONSULTING (Christel Barel, Patrick Grandoulier)

Acquéreur : APAVE (Philippe Maillard, Agnès Kihm, Stéphanie Imbault, Thibault Gousset)

Conseils cédant

M&A : SODICA Corporate Finance (Thomas Lafont, Thomas Martin)

Juridique : COBLENCE (Alexandre Brugière, Barbara Chapron, Didem Senol)

Fiscal : COBLENCE (Alexandre Polak, Thibaut Hubert)

Conseil acquéreur

Juridique : FIDAL (Sophie Weisgerber, Somya Habibi)

Fiscal : FIDAL (Mikael Maheust)

Social : FIDAL (Romain Falcon)

Comptable : GRANT THORNTHON (Nicolas Tixier, Omar Naciri, Jules Bourdin)

Process métiers : GRANT THORNTHON (Nicolas Guillaume, Assiatou Diallo, Judith Ngamije)