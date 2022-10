Credit Agricole S A : Sofinco Auto et Aixam, leader du véhicule sans permis, créent Aixam Finance pour financer l'acquisition des véhicules Aixam en France

Sofinco Auto et Aixam ont signé un accord amorçant la création d'Aixam Finance. Sofinco Auto devient ainsi le partenaire financier exclusif d'Aixam et de ses 226 points de vente en France et élargit la gamme de services et solutions proposée aux futurs clients. Cet accord vient renforcer le partenariat entre les deux marques, débuté il y a 12 ans.

Un objectif commun : accompagner 3000 clients dès 2023

A l'occasion du Mondial de l'automobile, les dirigeants d'Aixam et Sofinco Auto ont signé, jeudi 20 octobre, un accord pour créer la captive Aixam Finance pour une durée de 5 ans. Celle-ci sera lancée à la mi-décembre. Cet accord confirme la volonté commune des deux partenaires d'atteindre 3000 clients accompagnés chaque année dès 2023.

« Le marché du sans permis est en pleine expansion et aujourd'hui Aixam affiche une progression de 46 % par rapport à 2020. Pour accompagner cette croissance et répondre au mieux à notre clientèle qui peut accéder à la conduite de nos véhicules dès 14 ans, nous venons d'investir 10 millions d'euros dans la construction d'un nouveau site de production à Andancette, en Auvergne-Rhône-Alpes, projet soutenu par le plan France Relance. Cette nouvelle usine sera opérationnelle dès janvier 2023 et nous permettra d'augmenter notre capacité de production de plus de 60 %. Grâce au partenariat avec Sofinco et la création de la marque Aixam Finance, nous pourrons répondre aux demandes de nos clients qui recherchent des solutions de financement simples et performantes, partout en France », explique Philippe Colançon, Directeur Général d'Aixam-Mega.

« Avec l'essor du locatif en France et des véhicules électriques chez Aixam, nous devions renforcer notre partenariat et offrir des solutions et services qui permettent de s'adresser à une nouvelle clientèle et de simplifier le financement des véhicules, notamment auprès des jeunes publics qui représentent aujourd'hui 25% des ventes de voiture sans permis » précise Etienne Royol, Directeur de la mobilité chez Sofinco.

Sofinco soutient le développement commercial d'Aixam

Sofinco Auto et Aixam renforcent leur partenariat pour soutenir la dynamique commerciale du constructeur de véhicules sans permis qui représente 54 % de parts de marché et produira 19 000 véhicules dans ses usines françaises en 2022.

Sofinco Auto répond à la constante progression du constructeur en complétant les solutions de financement déjà proposées aux clients particuliers et entreprises avec une LOA-ballon* et un crédit-bail ballon*. Ces deux produits permettront de proposer des mensualités plus faibles aux clients Aixam.

Aixam et ses 226 distributeurs bénéficient ainsi de toute la gamme de financement existante sur le marché avec les outils digitaux les plus avancés pour tous les véhicules des gammes Minauto, Emotion, e-Aixam et Aixam Pro. Sofinco Auto a en effet déployé, depuis le 13 octobre 2022, la signature électronique sur tous les produits. Les offres de financement s'accompagnent de l'Assurance des Emprunteurs (Securivie), de l'Assurance garantie Valeur d'Achat (Securicap) et de la garantie Perte financière pour la LLD.

*LOA-ballon et Crédit-bail Ballon : cette solution de financement propose des mensualités composées uniquement des intérêts liés au prêt ce qui permet au client de bénéficier de faibles mensualités sur une période pouvant aller de 12 à 60 mois. Un apport personnel est demandé au début du contrat. A l'issue de celui-ci, le client peut restituer le véhicule ou devenir propriétaire du véhicule, en réglant alors une somme déterminée à l'avance dès la formation du contrat: Il s'agit de la valeur résiduelle ou « valeur de rachat », également appelée « ballon ».