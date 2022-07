Credit Agricole S A : Un consortium mené par Amundi Private Equity Funds, regroupant UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires, signe l'acquisition de Cyllene.

Cyllene est un opérateur d'infrastructures cloud, spécialiste de la valorisation de la data au service des problématiques IT des grands comptes et ETI.

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), accompagné d'UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires, deviennent les actionnaires de référence de Cyllene. L'équipe dirigeante, menée par Olivier Poelaert et Aymar de Vaissière, investit significativement à l'occasion de cette nouvelle opération. Le financement a été réalisé par un pool bancaire arrangé par LCL.

Créé en 1986 par Olivier Poelaert, Cyllene est l'un des leaders français des services managés couvrant la totalité du spectre IT : conseil, architecture, hébergement, cybersécurité, télécoms, applications et gestion de la data. Fort d'un maillage territorial national et de trois datacenters détenus en pleine propriété et opérés en mode H24, Cyllene emploie près de 400 collaborateurs sur 11 sites, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions d'euros.

Au cours des dernières années, Cyllene a réalisé onze opérations de croissance externe, destinées à renforcer son offre et sa couverture géographique. La dernière en date est la société de conseil en innovation et transformation digitale AW Innovate, basée à Strasbourg (Bas-Rhin), qui a rejoint Cyllene au mois de juin.

L'équipe dirigeante, avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, initie une nouvelle étape de l'histoire du Groupe avec un projet de développement ambitieux, fondé sur :

Le déploiement accéléré de l'offre Cyllene sur l'ensemble du territoire français ;

La couverture de nouveaux segments de marché ;

Le renforcement de son expertise en cybersécurité ;

La mise en œuvre d'opérations de croissance externe ciblées ;

La promotion continue du Green IT et d'un numérique responsable

Olivier Poelaert, Président de Cyllene, déclare : « Après la formidable aventure vécue avec IFP devenu Bee Up Capital et Sophie Pourquéry qui nous a accompagné au quotidien tant dans l'extension que dans la structuration du groupe que nous sommes à ce jour, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous avec un consortium totalement en ligne avec nos valeurs et notre stratégie. Ce n'est donc pas sans fierté, la mienne tout autant que celle des collaborateurs Cyllene, que s'opère ce nouveau départ avec le concours de trois acteurs de référence de la profession. »

Claire Chabrier, Directrice Associée de Amundi Private Equity Funds, déclare : « Innovant, en croissance et fort d'un maillage géographique toujours plus dense, Cyllene soutient la transition digitale au plus près de ses clients et au cœur des territoires. Nous sommes ravis d'accompagner l'accélération de Cyllene, à la fois organique et soutenue par une ambitieuse stratégie d'acquisition, à laquelle participe par exemple la reprise récente d'AW Innovate. Nous sommes convaincus de la qualité de l'équipe emmenée par Olivier Poelaert et par son projet de renforcer sans relâche le positionnement de Cyllene auprès des ETI françaises. »

Michel Déprez, Associé Gérant de UI Investissement, déclare : « L'hébergement et la sécurité des données sont des sujets sensibles et critiques pour les entreprises. Cyllene a ainsi choisi d'offrir aux PME et ETI à la fois un service d'hébergement des données cloud en France ce qui permet d'assurer une meilleure maîtrise des opérations et un service d'infogérance des infrastructures de proximité permettant une très forte réactivité. Dans cet esprit nous allons accompagner le groupe dans la poursuite de son maillage territorial. »

Frédéric Coupet, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires, déclare : « Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie qui consiste à accompagner des PME et ETI dans des phases-clés de leur croissance en animant un réseau d'entrepreneurs talentueux et innovants. En s'appuyant sur son cloud souverain, Cyllene s'est constitué une position concurrentielle pertinente et différenciante au sein de marchés en croissance. Nous avons beaucoup apprécié la complémentarité de l'équipe de management encadrée par Olivier et Aymar, à qui les investisseurs apportent les moyens nécessaires pour saisir les multiples opportunités de développement identifiées dans un secteur encore fragmenté. »

Sophie Pourquéry, co-head de Naxicap Partners, déclare : « Bee Up Capital, aujourd'hui sous l'égide de Naxicap, est un acteur historique de la consolidation des filières. Nous avons rencontré Olivier Poelaert il y a plus de 6 ans et c'est une histoire, avant tout de femmes et d'hommes, qui a permis de construire, à partir de Cetsi, PME familiale, un groupe de l'envergure de Cyllene. Cyllene est aujourd'hui un acteur français de premier plan, dans le domaine des solutions d'infrastructures IT et de la sécurité et bénéficie du savoir-faire et de l'expérience d'une équipe solide, comprenant les managers historiques et les dirigeants des sociétés rachetées, conduite aujourd'hui par Olivier Poelaert et Aymar de Vaissière. Nous sommes heureux que le Groupe Cyllene, grâce à ses futurs actionnaires, puisse poursuivre la dynamique de build-up initiée il y a 6 ans. »

Liste des intervenants

Investisseurs

Amundi Private Equity Funds : Claire Chabrier, Julien Jaud, Frédéric Labia, Romain Rouge, Hiba Aourir

UI Investissement : Michel Deprez

Société Générale Capital Partenaires : Frédéric Coupet, Marc Diamant, Arnaud Gay

Cédant

Bee Up Capital : Sophie Pourquéry, Margaux Allemand

Conseils Cédants

Conseil M&A : Rothschild & Co (Virginie Lazès, Fabien Lenoir, Hugo Benamara, Thomas Guerineau)

Conseil juridique : Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant, Rodolphe Amaudric du Chaffaut)

Vendor due diligence financière : PwC (Philippe Serzec, Louis Terrier)

Vendor due diligence juridique : Arrow (Gaëlle Alson, Angéline Barbet-Massin)

Revue commerciale : Advention (Alban Neveux, Marianne Benichou)

Conseils investisseurs

Conseil M&A : Mirabaud Advisors (Stéphane Bénouaich, Jean-Baptiste Méric)

Conseil juridique : Mermoz (Tristan Segonds, Gilles Roux, Gaspard Le Pomellec, Laurent Ragot, Roxane Descarpentries)

Conseil stratégique : EY Parthenon (Etienne Costes, David Canaple, Mauricio Fontanetti Aguiar)

Due diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Aurélia de Foucaucourt)

Due diligence ESG : Sirsa (Pierre Herard, Valentin Carpentier)

