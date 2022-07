Credit Agricole S A : Unifergie et Perfesco s'associent pour réduire l'empreinte carbone des professionnels et industriels en améliorant leur efficacité énergétique

Perfesco, filiale du groupe EDF qui construit et finance l'efficacité énergétique des professionnels, et Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, mettent leurs compétences et savoir-faire en commun pour réaliser des projets liés à la maîtrise et à la réduction des consommations énergétiques sans besoin de financement pour les industriels et professionnels. Un partenariat unique qui globalise une enveloppe de plus de 8 millions d'euros pour permettre aux entreprises d'améliorer leur bilan énergétique et ainsi de concourir au développement durable.

Alliant ingénierie technique et financière, Perfesco est un Tiers Investisseur qui propose une offre intégrée de rénovation énergétique permettant de proposer des solutions performantes pour réduire durablement la consommation d'énergie de ses clients et leurs dépenses, sans mobiliser leurs capitaux. Perfesco prend ainsi en charge la totalité des coûts liés aux études, le déploiement des nouvelles infrastructures et des installations pour les entreprises clientes, puis récupère son investissement à travers la facturation d'une partie des économies réalisées. De son côté, Unifergie apporte son expérience en financement de projets d'énergies renouvelables à destination notamment des PME, au plus proche du développement des territoires.

71% des entreprises considérées comme énergivores[1]

Selon une étude réalisée en 2022 par Perfesco et BuzzPress, 71 % des entrepreneurs Français estiment que leur entreprise est énergivore. Un grand nombre de professionnels et d'industriels consomme encore trop d'énergie, notamment en lien avec l'éclairage.

Le partenariat entre Perfesco et Unifergie est une grande première et va permettre à de nombreuses entreprises de financer des projets d'efficacité énergétique.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et en particulier sa volonté d'accompagner 100% de ses clients dans leur transition énergétique.

« Pour accompagner encore davantage les professionnels, nous nous sommes tout naturellement associés à Unifergie, qui permet de rendre encore plus attractive la réalisation des projets de performance énergétique », Laurent Kraif, CEO de Perfesco.

« Ce partenariat avec Perfesco est une évidence pour optimiser la consommation d'énergie des entreprises et industriels. Depuis plus de 30 ans, Unifergie, finance des projets liés à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies vertes. A ce titre, nous sommes un partenaire naturel pour le financement des solutions innovantes développées par Perfesco et apportons une expertise sectorielle, financière et juridique. Perfesco augmente cette puissance d'action par la réalisation et le cofinancement de ces projets d'efficacité énergétique», François Laumonier, Chargé de financement de projets, Direction de l'Energie et du Financement des Infrastructures de Unifergie - Crédit Agricole Leasing & Factoring.