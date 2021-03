Credit Agricole S A : Accompagné d'Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, Valor Bearn continue son développement dans le Sud-Ouest français.

Contexte

C'est dans le cadre d'une délégation de service public attribuée par le syndicat mixte de traitement des déchets Valor Béarn à Urbaser Environnement qu'Unifergie a été approché.

Filiale d'un consortium chinois, mené par le groupe China Tianying Inc. (CNTY), le Groupe Urbaser emploie 40 000 collaborateurs dans 160 filiales à travers le monde. Créé en Espagne il y a 30 ans, le groupe, qui y développe les trois quarts de son chiffre d'affaires, est présent sur les cinq continents et délivre ses services à plus de 50 millions d'habitants dans le domaine de la collecte des déchets et à plus de 20 millions d'habitants dans le domaine du nettoiement urbain.

L'opération

Les investissements à réaliser, d'un montant total de 56 M€, portaient sur la transformation d'une UIOM (Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères) en UVE (Unité de Valorisation Energétique) se traduisant par des travaux portant sur le remplacement de lignes d'incinération, l'amélioration du système de traitement de fumées ainsi que les équipements de valorisation thermique et électrique.

Pour le financement, Unifergie a été accompagné par deux acteurs du Groupe : la Caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et LCL. Le premier est en relation avec le déléguant public depuis de nombreuses années tandis que le second l'est avec Urbaser Environnement.

Dans trois ans et demi, lorsque les travaux seront terminés, l'usine permettra de traiter 85 000 tonnes de déchets / an, soit l'équivalent des déchets annuels pour une population de 300 000 habitants, et de produire, par an, 40 000 MWh d'électricité et 62 000 MWh de chaleur alimentant un réseau de chaleur de l'agglomération de Pau !