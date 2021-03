Credit Agricole S A : Bpifrance, Amundi Private Equity Funds et Sofipaca accompagnent Jérôme Dor dans les prochaines étapes de développement du groupe Cogepart

Fondé en 1986, Cogepart est un leader français de la livraison du dernier kilomètre, spécialiste du segment très exigeant des pièces automobiles de seconde monte, partenaire privilégié de la grande distribution alimentaire et du secteur du mobilier et prestataire majeur du e-commerce. Le groupe, actif en zones urbaines et rurales, emploie plus de 1 900 personnes.

Cet investissement vise à accompagner Cogepart dans le déploiement de son plan de développement ambitieux, tant en France qu'à l'international, porté par Jérôme Dor.

Jérôme Dor, Président et actionnaire majoritaire de Cogepart, déclare « Notre volume d'activité a triplé en 5 ans après l'entrée au capital d'Omnes. Nos ambitions sont aujourd'hui de poursuivre cette croissance en France comme à l'étranger, au-delà de la Belgique, du Luxembourg et du sud de l'Allemagne où nous opérons déjà ; mais également de décarboner 100% de notre flotte à horizon 2025. Enfin, faire de Cogepart un modèle d'entreprise sociétale organisée autour d'une prestation Premium. Ces objectifs sont dictés par notre volonté constante de proposer à tous nos clients où qu'ils se trouvent un service et une expérience opérationnelle uniques sur le segment stratégique du dernier kilomètre. Poursuivre l'écriture des pages de l'entreprise que j'ai créée en 1986 avec trois superbes institutions à la vision long terme et aux expériences internationales est pour moi une garantie supplémentaire de succès. Offrir à mes cadres dirigeants l'opportunité de rentrer au capital du groupe est également une force additionnelle ainsi qu'une reconnaissance contemporaine. »

Stanislas Panhard, Directeur Capital Développement de Bpifrance ajoute « Bpifrance est très heureux d'accompagner Cogepart, un groupe responsable tant sur le plan social qu'environnemental, avec en particulier un objectif de flotte neutre en termes d'émission carbone à horizon 2025, dans l'accélération de son développement en France et à l'international, notamment par de futures acquisitions. »

Claire Chabrier, Directrice Associée d'Amundi PEF conclut : « Nous sommes ravis d'accompagner Cogepart et son fondateur Jérôme Dor qui met le développement durable au cœur des enjeux du groupe. La densité de son maillage du territoire français et quelques pays d'Europe du Nord, son excellence opérationnelle font de Cogepart un acteur incontournable et parfaitement bien positionné pour poursuivre sa forte croissance organique et par acquisitions. »

Liste des intervenants

Investisseurs

Bpifrance Investissement :Stanislas Panhard, Romain Verani, Emmanuel Denoulet, Georges Weill, Charlotte Fadlallah

Amundi PEF : Claire Chabrier, Frédéric Labia, Jean Karbouyan

Sofipaca : Alexandre Flageul, Jean Philippe Rebuttini

Cédants

Omnes : Benjamin Arm, Jess Wizman

A Plus Finance : Hervé Legoupil

Conseils Cogepart

Conseil M&A: Blue Side, a Clearwater International company (Emmanuel Xerri, Alexandre Forget)

Conseils juridiques : Numa Avocats - Corporate (François Perruchot-Triboulet, Olivier Decourchelle, Perrine Denimal, Louis Bogucki), Fiscal (Stéphanie Perrod de Verdelhan, Adrien Amic), Social (Jean-Philippe Passanante, Flavien Combeaud),

Vendor due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Gueorgui Gueorguiev, Marine Vernay, Charles Maillard)

Conseils investisseurs