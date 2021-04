Credit Agricole S A : Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole Immobilier signent un partenariat pour le développement d'immeubles de bureaux « Bas Carbone »

Conclu pour une période de 5 ans renouvelable, le partenariat a pour principal objet de développer les structures dédiées à la gestion des sinistres de Pacifica via la recherche de terrains à fort potentiel d'attractivité et la réalisation de plusieurs bâtiments sobres et efficaces d'un point de vue énergétique, privilégiant les structures bois, les isolations biosourcées (laine de bois), le raccordement aux réseaux urbains de chaleur, la lumière naturelle et le réemploi des matériaux (planchers techniques).

Pour développer ces bâtiments de bureaux bas carbone, six villes ont été identifiées comme prioritaires : Caen, Dijon, Grenoble, Saint Etienne, La Roche-sur-Yon et Montpellier. Chacune de ces villes accueillera, d'ici 2022, une Unité de gestion des sinistres d'une surface de plancher d'environ 1.800 m² répartie sur 2 niveaux, avec parking extérieur et espaces de travail alliant design, confort et technicité.

D'ici 2026, 20 bâtiments de bureaux conçus selon ce modèle et visant les labels et certifications les plus exigeants du marché, à l'instar de la certification HQE niveau Excellent et des labels Bâtiment Bas Carbone (BBCA), E+C- niveau E3/C2 et BiodiverCity®, devraient voir le jour, anticipant l'arrivée de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020). Ainsi pour 1 m² construit, ces Unités de gestion de sinistres auront un impact carbone 2,5 fois inférieur aux bâtiments neufs traditionnels.

« Ce partenariat s'inscrit au cœur de notre stratégie et confirme notre rôle d'assureur responsable engagé en faveur de la transition énergétique. En capitalisant sur les synergies intra-groupe, nous poursuivons notre engagement pour répondre aux enjeux majeurs de l'évolution climatique et aux attentes de nos clients et collaborateurs. Ce partenariat contribue au projet du groupe Crédit Agricole dans son volet sociétal, en positionnant Crédit Agricole Assurances comme une entreprise socialement responsablesoucieuse de réduire l'impact direct de son activité sur l'environnement. » se félicite Thierry Langreney, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Pacifica.

Pour Crédit Agricole Immobilier, ce partenariat s'inscrit dans une stratégie globale de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, en lien avec le pilier « Eco-bâtiment » de sa politique RSE. « En tant que promoteur engagé, il est de notre responsabilité de poser les bases d'une transition vers une société plus responsable, en développant des actifs réduisant l'impact sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer des constructions vertueuses adaptables aux ensembles tertiaires de petites tailles, répondant aux besoins de nos clients et participant à l'attractivité des territoires», conclut Marc Oppenheim, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier.

