Credit Agricole S A : Crédit Agricole Consumer Finance signe avec Fisker un protocole d'accord pour la livraison de véhicules électriques renforçant ainsi son engagement en faveur des véhicules à zéro émission

CA Consumer Finance, filiale du Groupe Crédit Agricole, premier partenaire financier de l'économie française et l'un des premiers groupes bancaires européens, et Fisker Inc. (NYSE : FSR), concepteur et fabricant de véhicules électriques et de solutions de mobilité avancées les plus respectueux de l'environnement, ont signé un protocole d'accord pour la fourniture potentielle de SUV électriques Fisker Ocean.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile de CA Consumer Finance en France, pourra acheter des SUV Fisker Ocean destinés aux collaborateurs éligibles et à certains clients de la banque privée du Groupe. La livraison est prévue à partir de janvier 2023.

« Nous sommes fiers d'agir pour la transformation vers une mobilité bas carbone, un des axes du Projet sociétal de CA Consumer Finance et de sa stratégie CA CF for Good, déclare François Aschehoug, Directeur d'Agilauto. Le Fisker Ocean permettra à nos collaborateurs et au marché de la banque privée d'accéder à des technologies et des performances de dernière génération, tout en renforçant notre engagement en faveur d'une flotte à faible émissions de carbone. »

« Nous saluons l'engagement dont fait preuve de CA Consumer Finance pour offrir à ses collaborateurs un meilleur accès à la mobilité zéro émission, ajoute Henrik Fisker, Président-Directeur général de Fisker. 60% des ventes de véhicules neufs en Europe se font par le biais de transactions interentreprises et nous sommes prêts à nous associer à des entreprises avant-gardistes comme CA Consumer Finance, alors que le marché s'oriente de plus en plus vers l'électrification. »

