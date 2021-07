Credit Agricole S A : Crédit Agricole Group Infrastructure Platform et l'association Elles bougent signent un partenariat pour développer la féminisation des métiers de l'IT

Selon l'étude « Emploi IT et nouveaux enjeux de recrutement », les femmes ne représentent que 20 % des postes IT occupés. De nombreuses associations et entreprises se mobilisent afin d'augmenter la féminisation de ces postes. Du fait des clichés véhiculés dès l'école autour des professions techniques, les femmes ont longtemps été découragées à s'orienter vers une carrière IT.

C'est pour accompagner les actions de sensibilisations d'Elles Bougent, pionnière depuis 2006 sur ces questions de mixité & d'égalité, que CA-GIP signe un partenariat avec l'association.

De gauche à droite : Amel Kefif,, Marie-Sophie Pawlak respectivement directrice générale et présidente d'Elles

Bougent, Philippe Sersot et Myriam Arichi respectivement directeur général adjoint et responsable RH de CA-GIP

Marie-Sophie Pawlak, fondatrice et présidente Elles Bougent: « Je suis très heureuse de concrétiser aujourd'hui au nom d'Elles bougent, notre partenariat avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform. Nous en sommes très fières car c'est une entreprise de référence dans le monde de la production informatique. Entre nos 23 délégations régionales Elles bougent et leurs 17 implantations régionales, je suis certaine que c'est la promesse de très nombreux événements à venir partout en France, et nous avons hâte d'accueillir leurs très nombreuses collaboratrices motivées, futures marraines et relais, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant et pérenne. »

Philippe Sersot, directeur général adjoint, CA-GIP : « En signant ce partenariat avec l'association Elles Bougent nous confirmons notre volonté d'accompagner toutes les actions qui permettent de développer la féminisation des métiers de l'IT et ainsi ne pas passer à côté de nombreux talents. Nos collaboratrices et collaborateurs sont fiers de cet engagement. »