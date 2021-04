Credit Agricole S A : Crédit Agricole d'Ile-de-France et Agilauto s'associent pour faciliter la mobilité des Franciliens grâce à une offre de vente et de financement auto simple et souple

Une offre complète et adaptée aux nouvelles attentes des Franciliens

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France, grâce à son partenaire Agilauto et son expertise dans les domaines de la vente automobile et du financement en LOA, propose à présent à ses clients un catalogue complet et multimarques, comprenant notamment des véhicules électriques et hybrides pour une durée de contrat de 12 à 60 mois. Agilauto s'engage à faire bénéficier les clients du Crédit Agricole d'Ile-de-France de conditions tarifaires négociées et d'offres spécifiques.

« En matière de mobilité, les Franciliens sont en recherche de nouveaux usages facilitant leur quotidien. Nous les accompagnions déjà dans le financement de l'acquisition de leur véhicule à travers un crédit Auto classique. Avec Agilauto, nous complétons notre offre de service en proposant une expérience optimale, avec un large choix de véhicules neufs toutes marques à prix négociés en location avec option d'achat pour un budget maîtrisé, et une tranquillité tout au long du contrat grâce aux prestations d'entretien proposées », déclare Guy Poyen, Directeur du Marketing et Digital Clients au Crédit Agricole d'Ile-de-France.

Avec ou sans apport initial, les Franciliens bénéficient ainsi de loyers très compétitifs et fixes pour maîtriser leur budget automobile, incluant les options possibles d'assurances, d'entretien et de garanties. A l'issue du contrat, ils ont le choix entre trois possibilités : renouveler le contrat en choisissant une nouvelle voiture, devenir propriétaire du véhicule en levant l'option d'achat définie au départ du financement ou le restituer tout simplement.

Un parcours client 100% digital et 100% humain

Choix du nouveau véhicule, reprise de l'ancien véhicule, offre de financement, prix négocié du véhicule, livraison à domicile possible, assurances, entretien… Grâce à son modèle relationnel 100% humain et 100% digital, la banque régionale permet à ses clients de réaliser l'ensemble de leurs démarches à distance et d'être accompagnés à chaque étape de leur projet par un conseiller expert.

Agilauto, pour sa part, a conçu cette solution pour répondre aux besoins de la banque en offrant à ses clients un parcours personnalisé, une équipe de téléconseillers dédiés et un catalogue de véhicules « Offres du moment » directement intégré à son site internet.

« Avec cette solution et les aménagements organisationnels et techniques nécessaires à son déploiement, nous marquons notre fort engagement aux côtés du Crédit Agricole d'Ile-de-France et de ses clients », conclut François Aschehoug, Directeur d'Agilauto.