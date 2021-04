Credit Agricole S A : LCL SmartBusiness accueille Tennaxia pour accompagner ses clients Entreprises dans le pilotage de leur performance extra-financière

Les stratégies RSE ont souvent pour caractéristique d'être multiformes, tant l'univers embrassé peut être vaste, en même temps qu'il se doit d'être au plus proche des réalités et des sensibilités de chacun : empreinte carbone, transition énergétique, préservation de la bio-diversité, réduction et valorisation des déchets, traçage de la supply chain, lutte contre les discriminations, objectifs de parité, actions de solidarité, prévention des accidents du travail, ... pour ne citer que quelques-unes des thématiques les plus régulièrement rencontrées.

Dans le même temps, au sein d'une même Entreprise, chacune de ces dimensions peut s'appliquer sur des périmètres fonctionnels ou géographiques différents, s'inscrire dans un temps court ou un temps plus long. Elles peuvent également être assorties d'objectifs, de jalons, de budgets spécifiques, parfois déclinés à des niveaux très opérationnels conduisant à des besoins de pilotage et de consolidation. Enfin, plus ces engagements deviennent publics, plus leur auditabilité s'avère nécessaire.

C'est dans cet environnement que se ressent le besoin d'un outil de pilotage fiable, sur-mesure et performant, dédié à la conduite des stratégies RSE. C'est ce que propose Tennaxia au travers de ses solutions logicielles (*).

(*) Tennaxia est également fournisseur de veille réglemenaire et éditeur de logiciels de pilotage dans le domaine HSE (Health Safety and Environment) et de la gestion des déchets.

Concrètement, la plate-forme de Tennaxia permet à toute entreprise de :

Ventiler les objectifs RSE sur les différents axes de l'Entreprise,

Produire des indicateurs, tableaux de bord et analyses permettant de mesurer et projeter l'impact des stratégies mises en œuvre,

Consolider et restituer les données au travers de rapports de performance extra-financière,

Fournir au management un outil de pilotage et d'animation.

« La rencontre avec Bernard Fort et la démonstration de la manière dont l'offre logicielle de Tennaxia permettait d'organiser et suivre la mise en oeuvre des stratégies RSE les plus ambitieuses et les plus variées ont été sans appel. Je me suis aussitôt dit qu'il fallait que les clients Entreprises de LCL puissent en disposer pour donner le maximum de puissance et de rayonnement à leurs engagements RSE. Les très belles références de Tennaxia sur ce segment de marché, encore naissant, a terminé de me convainvre que Tenaxia devait rejoint LCL Smartbusiness notre programme d'open-banking. L'association insolite de l'ours et du lion ! » Olivier NICOLAS, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises, des Institutionnels et de la RSE chez LCL.

« Ce partenariat avec LCL nous permet de conforter notre ambition en matière d'accompagnement des Entreprises, dans leur recherche d'une performance plus durable et plus responsable. Il est indispensable que tous les acteurs, des PME aux grands Groupes, soient engagés dans cette voie. LCL est d'ores et déjà très impliqué dans la sensibilisation et l'accompagnement de ses clients Entreprises quant aux enjeux de leur tranformation Green et RSE. LCL sera donc un formidable Ambassadeur des solutions conseil et logicielles développées par Tennaxia. » Bernard FORT, Président-fondateur de Tennaxia.