Credit Agricole S A : Le fonds Vendôme Sélection géré par CA Indosuez Gestion élu meilleur fonds de la catégorie petites et moyennes valeurs de la zone euro sur 20 ans

Créé en 1984, Vendôme Sélection offre une gestion de convictionssans contrainte sectorielle ni de style qui est à la fois active et opportuniste.

Il investit principalement dans des entreprises positionnées sur des marchés de niche avec de fortes barrières à l'entrée mais aussi dans des sociétés présentes sur de nouveaux marchés avec une composante forte en innovations et nouvelles technologies. Elles évoluent sur des activités porteuses à long terme et présentent ainsi un potentiel de croissance important.

Quatre thématiques d'investissement incarnant le Monde de demain sont privilégiées : la santé, les nouvelles tendances et comportements de consommation, la digitalisation de la société et les investissements en IT et enfin la transition énergétique et le développement durable.

Si sur le long terme le fonds comporte un biais sur ces thématiques, sa philosophie de gestion est aussi opportuniste et pragmatique alliant les styles de gestion « valeurs de croissance » et « valeurs décotées ».

« Nous sommes très attentifs au caractère entrepreneurial ou familial des sociétés dans lesquelles nous investissons. En effet, leur dispositif de gouvernance favorise la convergence des intérêts des actionnaires et des dirigeants. En outre, elles bénéficient d'une vision à long terme, sont généralement moins endettées et gèrent plus prudemment leurs investissements et leurs acquisitions. Elles sont aussi des cibles naturelles pour des grands groupes qui cherchent à investir leurs liquidités. » souligne Marie-Eve Poulain, Gérante du fonds Vendôme Sélection depuis 2009.

« Notre positionnement au cœur d'une Banque de Gestion de Fortune nous confère une vision à long terme qui, conjuguée à notre gestion de convictions, nous permet à la fois d'accompagner des entreprises dans la durée et de saisir les opportunités offertes par les marchés. Cette approche, gage de régularité des performances de gestion, donne du sens aux investissements de nos clients et constitue un véritable outil de diversification.» indiqueDelphine Di Pizio-Tiger, Directrice Générale de CA Indosuez Gestion.

(1) FundClass offre une analyse objective du risque et de la performance des fonds avec la classification de la totalité des fonds disponibles sur le marché. La performance atteinte par un fonds dépend de sa stratégie de gestion et par conséquent du risque qui lui est propre. Le profil de risque pour chaque fonds est déterminé avec la méthodologie d'APT (Arbitrage pricing theory) et les données de SunGard.Il est intéressant de noter que, selon la méthodologie du classement FundClass, le fonds Vendôme Sélection investi en valeurs françaises se comporte comme un fonds investi plus largement dans les actions de la zone euro.