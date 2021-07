Credit Agricole S A : Le groupe VILLAS PRISME, conseillé par SODICA Corporate Finance, boucle une nouvelle opération de LBO

Les actionnaires du groupe VILLAS PRISME accueillent à leur capital BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement et renouvellent leur partenariat avec SOFIPACA et Bpifrance. AMUNDI PEF cède sa participation à l'occasion de cette nouvelle opération.

SODICA Corporate Finance a conseillé les co-fondateurs dirigeants du Groupe, à savoir Messieurs Marc VICENDONE, Jean-Marc SARKISSIAN et Marc BARBISOTTI, ainsi que les investisseurs financiers, dans le cadre de ce LBO tertiaire.

Fondé en 1971 et basé à Vitrolles (13), VILLAS PRISME est le leader des constructeurs de maisons individuelles indépendants en Provence Alpes Côte d'Azur (12 agences et une vingtaine de commerciaux couvrant 3 départements). La large gamme de villas traditionnelles, de villas contemporaines, villas design, villas sur-mesure et de maisons en bois permet au Groupe de proposer un projet personnalisé à chacun de ses clients.

Le processus de transaction a été initié début 2020 par SODICA Corporate Finance, stoppé pour cause de crise sanitaire COVID et repris début 2021, en raison des bonnes performances du groupe VILLAS PRISME et de l'intérêt de nombreux investisseurs.

Ce nouveau partenariat avec SOFIPACA, Bpifrance, BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement, intervient dans le cadre de la poursuite du projet de développement du Groupe et de la prochaine transmission managériale à moyen terme.

Marc VICENDONE, Jean-Marc SARKISSIAN, dirigeants et actionnaires de VILLAS PRISME, déclarent : « Nous sommes très heureux et très fiers d'accueillir BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement, et de renouveler notre partenariat avec SOFIPACA et Bpifrance, présents respectivement depuis 2008 et 2015. Nous remercions AMUNDI PEF qui nous a soutenu dans nos différents projets au cours de ces dernières années et qui cède sa participation à l'occasion de cette opération. Nous disposons désormais, avec notre nouveau siège social, d'un formidable outil de travail pour asseoir notre position de leader en Provence. La présence à nos côtés d'actionnaires aussi prestigieux que le groupe Crédit Agricole, BNP Paribas, la Banque publique d'investissement et BTP Capital Investissement prouve la pertinence du modèle économique et la capacité de résilience de VILLAS PRISME ».

Les investisseurs entrants BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement font part de leur grande satisfaction de pouvoir rejoindre les dirigeants historiques de VILLAS PRISME pour les accompagner dans cette nouvelle étape de développement et de restructuration managériale du Groupe.

Julien Jaud, Directeur Associé d'Amundi PEF déclare : « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné Villas Prisme pendant six ans. Le groupe, piloté par ses deux dirigeants fondateurs passionnés, dispose dorénavant avec son nouveau siège social d'un outil de travail performant et optimisé pour accélérer sa croissance et asseoir sa position de leader en région PACA ».

L'équipe Crédit Agricole Alpes Provence déclare : « Nous sommes très heureux d'accompagner le Groupe depuis 2008 et d'avoir arrangé cette nouvelle opération. »

L'équipe SODICA Corporate Finance déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir pu conseiller tous les actionnaires dans cette opération structurante pour l'avenir, le développement et la transition managériale de VILLAS PRISME. En pleine crise sanitaire, l'engagement, le savoir-faire et les valeurs entrepreneuriales des deux dirigeants, ainsi que le soutien de leurs partenaires investisseurs, ont permis de confirmer l'excellent positionnement du Groupe en région PACA. Au cours du process, SOFIPACA et Bpifrance ont confirmé leur confiance dans les dirigeants, et BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement ont su démontrer leur compréhension du secteur et leur vision stratégique pour l'avenir ».

Intervenants

Dirigeants VILLAS PRISME : Marc VICENDONE, Jean-Marc SARKISSIAN

Cédants : Bpifrance (Marc Atanian), Amundi PEF (Julien JAUD), SOFIPACA (Alexandre Flageul).

Acquéreurs : BNP Paribas Développement (Luc PASCAL, Rémy JUVENON, Laurence PINTA), BTP Capital Investissement (Charles-Henri DOLLÉ), Bpifrance (Marc Atanian), SOFIPACA (Alexandre Flageul).

Conseils actionnaires (dirigeants et investisseurs cédants)

M&A : SODICA Corporate Finance (Frédéric Bonnard, Bastien ROBERT)

Juridique : Cabinet DUPIRE AVOCATS (Patrick DUPIRE)

Conseil financier : Deloitte (Thomas Gorguis, Laure Bunel, Anne-Marie MARTINI)

Conseils acquéreurs

Juridique, Social, Fiscal : Cabinet Nova Partners (Agnès LIEUTIER, Julien IMHOFF, Alexia GILLIER)

Conseil Financier : BC & IMEX (Valérie LEPEE)

Financement

Crédit Agricole Alpes Provence - Arrangeur mandaté (Christophe LEJEUNE, Arnaud DUPARC, Christophe MAUREL)

BNP Paribas (Mathias RONZEAUD, Sabine GESLAIN, Merzak BETTIT)