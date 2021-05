Credit Agricole S A : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de la Société CREATIVE IT dans le cadre de l'adossement au Groupe PRECIA MOLEN

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de la Société CREATIVE IT dans le cadre d'un processus concurrentiel.

Fondée en 1998 et basée à Lyon (69), la Société CREATIVE IT est spécialisée dans le développement de solutions logicielles innovantes pour l'amélioration des processus industriels et le suivi des opérations de production.

Elle a su développer avec succès la solution Qubes, leader sur le marché du MES, adoptée par plus de 200 clients, représentant 500 sites industriels en France et dans le monde. CREATIVE IT s'appuie sur une équipe expérimentée de 35 consultants et développeurs, fédérée autour de l'enjeu de transformation digitale des ETI et PME de l'industrie.

Le Groupe PRECIA MOLEN, fondé en 1951, est un des acteurs internationaux incontournables du pesage industriel avec près de 1 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 135 millions d'euros dont 40 % à l'international.

Ce Groupe assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu'à l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales…).

De la conception à la maintenance, le Groupe Precia-Molen couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Precia-Molen est présent sur les cinq continents, à travers 21 filiales commerciales et de service ainsi qu'un vaste réseau d'agents. Il dispose de neuf sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc, en Australie, en Pologne et en Lituanie) et trois sites d'assemblage (Brésil, USA, Malaisie). Le Groupe mène une politique d'innovation dynamique et il est labellisé Entreprise Innovante par Oseo.

Le Groupe PRECIA MOLEN a été retenu par les actionnaires de la Société CREATIVE IT, à l'issue d'un processus transactionnel mené par SODICA Corporate Finance, ayant suscité l'intérêt de plusieurs industriels de référence du secteur et d'investisseurs financiers.

Cette opération permettra au groupe Precia Molen de se positionner sur le marché en forte croissance de l'édition et de l'intégration de logiciels MES et de compléter son offre de produits et de services par une troisième activité de valorisation des datas auprès de sa clientèle industrielle en France et à l'international.

Madame Elisabeth Rinaudo, actionnaire majoritaire de la Société CREATIVE IT déclare « nous sommes heureux d'avoir pu conclure la cession avec le groupe PRECIA, dont la vision et le projet industriel de long terme confortent à la fois le développement de l'entreprise et l'avenir des salariés. Rejoindre un groupe emblématique de la Région Auvergne Rhône-Alpes, leader international du pesage et géré depuis sa création par la famille du fondateur, a tout son sens pour notre société de logiciel lyonnaise attachée à faire gagner l'industrie ! ».

Monsieur René Colombel, Président du directoire du Groupe PRECIA MOLEN précise : « Creative IT représente pour le groupe Précia Molen une opportunité majeure d'évolution de notre business model vers l'industrie 4.0 et la demande croissante de digitalisation de nos clients. Nos instruments de pesage sont des instruments de mesures indispensables dans la plupart des process industriels, nous allons y ajouter, grâce à Creative IT, les outils digitaux nécessaires à l'analyse des données qui contribueront à l'optimisation des performances et des processus de nos clients ».

Messieurs Serge Jamgotchian et Romain Ehret, directeurs d'affaires et de mission de SODICA Corporate Finance ajoutent « Nous sommes très heureux d'avoir œuvré au rapprochement de deux sociétés régionales partageant les mêmes valeurs d'excellence, avec des synergies métiers avérées, contribuant ainsi à renforcer la filière française de l'industrie 4.0 ».

Intervenants

Cédant : Société CREATIVE IT (Elisabeth Rinaudo, Christian Flachard, Eric Grange, Hervé Guerrin)

Acquéreur : Groupe PRECIA MOLEN (René Colombel, Eric Meynard)

Conseils cédant

M&A : SODICA Corporate Finance (Serge Jamgotchian, Romain Ehret, Enguerrand Le Chevalier)

Juridique : LAMY LEXEL (Michel Masoero, Céline Delaporte, Nicolas Vivier)

Expert-Comptable : ORIAL (Bertrand Simon)

Conseil de gestion du cédant : Bernard Deschaux

Conseil acquéreur

Juridique : Conseils Rhône-Alpes - PLANTEVIN & ASSOCIES (Christian Plantevin)

Auditeur Financier : BM&A (Alexis Thura, Aurélie Messian, Pierre Didry)

Conseil des managers

Juridique : FIDUCIAL Legal by LAMY (Julien Hollier, Clotilde Mouchel)