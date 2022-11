Crédit Agricole SA va racheter jusqu'à 16,7 millions de ses propres actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (CASA), la structure cotée du groupe Crédit Agricole, a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 16.658.366 titres, afin de compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital réservée aux salariés réalisée cette année.

"Le programme débutera le 11 novembre 2022 et se terminera au plus tard le 7 décembre 2022" et "les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées", a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.

Jeudi soir, l'action Crédit Agricole SA a clôturé en baisse de 2,5%, à 9,46 euros. Selon ce cours de Bourse, le programme de rachat d'actions annoncé jeudi par l'entreprise porterait sur un montant maximal de 157,6 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

November 11, 2022 01:17 ET (06:17 GMT)