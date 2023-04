Crédit Agricole : acquisition de Sudeco finalisée

Crédit Agricole Immobilier a annoncé, en fin de semaine dernière, avoir concrétisé l'acquisition de Sudeco, acteur du property management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l'immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier.



Il devient ainsi le quatrième acteur du property management institutionnel en France en chiffre d'affaires, lui permettant d'accélérer son ambition stratégique de rejoindre le trio de tête du secteur à horizon 2025.



'Avec cette acquisition, nous développons auprès de nos clients actuels et futurs une offre d'accompagnement et de services complète, pour toutes les catégories d'actifs', commente Franck Helary, le directeur général de sa filiale CAI Corporate et Promotion.



