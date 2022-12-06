6 décembre (Reuters) - Credit Agricole SA:
* PRÉCISE LES OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET LES PLANS
D'ACTIONS DE 5
SECTEURS POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050
* PUBLIE AUJOURD'HUI LES OBJECTIFS À 2030 EN LIEN AVEC LA
NET ZERO
BANKING ALLIANCE SUR CINQ SECTEURS (PÉTROLE & GAZ, ÉLECTRICITÉ,
AUTOMOBILE, IMMOBILIER COMMERCIAL ET CIMENT) POUR CRÉDIT
AGRICOLE S.A. ET SES FILIALES
* OBJECTIFS 2030:PÉTROLE ET GAZ : RÉDUIRE DE -30 % LE NIVEAU
ABSOLU DE CO2E ÉMIS PAR SES CLIENTS DANS LEURS ACTIVITÉS LIÉES
AU PÉTROLE ET AU GAZ, POUR PASSER DE 26,9 MILLIONS DE TONNES DE
CO2E À 18,8 MILLIONS DE TONNES DE CO2E
* OBJECTIFS 2030: ÉLECTRICITÉ : RÉDUIRE DE -58 % LE CO2E
ÉMIS PAR
KWH PAR SES CLIENTS7, POUR PASSER DE 224 GCO2E/KWH À 95
GCO2E/KWH (CONTRE UNE CIBLE À 138 GCO2E/KWH DANS LE SCENARIO AIE
NZE)
* OBJECTIFS 2030: AUTOMOBILE : RÉDUIRE DE -50 % LE CO2 ÉMIS
PAR
KILOMÈTRE PARCOURU PAR SES CLIENTS OU PAR LES VOITURES PRODUITES
PAR SES CLIENTS, POUR PASSER DE 190 GCO2/KM À 94 GCO2/KM
* OBJECTIFS 2030: CIMENT : RÉDUIRE DE -20 %11 LE CO2E ÉMIS
PAR
TONNE DE CIMENT PRODUITE PAR SES CLIENTS, PASSANT DE 671
KGCO2E/T À 537 KGCO2E/T
* OBJECTIF 2030: IMMOBILIER COMMERCIAL : RÉDUIRE DE -40 % LE
CO2E
ÉMIS PAR MÈTRE CARRÉ PAR AN PAR LES BÂTIMENTS DE SES CLIENTS
PROFESSIONNELS, PASSANT DE 46 KGCO2E/M2 À 28 KGCO2E/M2 (ALIGNÉ
AVEC LES CIBLES CRREM10)
* TRAVAILLE À DES OBJECTIFS SIMILAIRES POUR D'AUTRES
SECTEURS TELS
QUE LE TRANSPORT MARITIME, L'AVIATION, L'ACIER, L'IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET L'AGRICULTURE, QUI SERONT POUR LA PLUPART RENDUS
PUBLICS EN 2023
* 60 % DES ENCOURS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SERONT COUVERTS
PAR
LES OBJECTIFS NET ZÉRO 2050 D'ICI FIN 2023
* DÉFINIT DES CIBLES AMBITIEUSES POUR ACCÉLÉRER LE RYTHME DE
TRANSITION VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050
* L'ACTION CLIMATIQUE DU GROUPE EST COHÉRENTE AVEC SON
ENGAGEMENT
DE CONTRIBUER À L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE MONDIALE D'ICI
2050, ET LA STRATÉGIE CLIMAT DU GROUPE CONTRIBUE PLEINEMENT AUX
OBJECTIFS DE GÉNÉRATION DE REVENUS DE SON PLAN À MOYEN TERME
(PMT) AMBITION 2025
* PUBLIE LES OBJECTIFS À 2030 EN LIEN AVEC LA NET ZERO
BANKING
ALLIANCE SUR CINQ SECTEURS (PÉTROLE & GAZ, ÉLECTRICITÉ,
AUTOMOBILE, IMMOBILIER COMMERCIAL ET CIMENT) POUR CRÉDIT
AGRICOLE S.A. ET SES FILIALES
* LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DÉVOILERA EN 2023 LES OBJECTIFS
POUR
CINQ AUTRES SECTEURS (TRANSPORT MARITIME, AVIATION, ACIER,
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET AGRICULTURE)
* CES ENGAGEMENTS COUVRENT 10 SECTEURS QUI REPRÉSENTENT PLUS
DE
75% DES ÉMISSIONS MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ENVIRON
60 % DE L'EXPOSITION DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
* S'EST ÉGALEMENT ENGAGÉ À RÉDUIRE SA PROPRE EMPREINTE
CARBONE
DIRECTE DE 50% D'ICI 2030
Texte original sur Eikon
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(Gdansk Newsroom)