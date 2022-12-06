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CRÉDIT AGRICOLE S.A.

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Crédit Agricole annonce les objectifs pour atteindre la neutralité carbone dici 2050

06/12/2022 | 08:18
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6 décembre (Reuters) - Credit Agricole SA:

* PRÉCISE LES OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET LES PLANS D'ACTIONS DE 5 SECTEURS POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050

* PUBLIE AUJOURD'HUI LES OBJECTIFS À 2030 EN LIEN AVEC LA NET ZERO BANKING ALLIANCE SUR CINQ SECTEURS (PÉTROLE & GAZ, ÉLECTRICITÉ, AUTOMOBILE, IMMOBILIER COMMERCIAL ET CIMENT) POUR CRÉDIT AGRICOLE S.A. ET SES FILIALES

* OBJECTIFS 2030:PÉTROLE ET GAZ : RÉDUIRE DE -30 % LE NIVEAU ABSOLU DE CO2E ÉMIS PAR SES CLIENTS DANS LEURS ACTIVITÉS LIÉES AU PÉTROLE ET AU GAZ, POUR PASSER DE 26,9 MILLIONS DE TONNES DE CO2E À 18,8 MILLIONS DE TONNES DE CO2E

* OBJECTIFS 2030: ÉLECTRICITÉ : RÉDUIRE DE -58 % LE CO2E ÉMIS PAR KWH PAR SES CLIENTS7, POUR PASSER DE 224 GCO2E/KWH À 95 GCO2E/KWH (CONTRE UNE CIBLE À 138 GCO2E/KWH DANS LE SCENARIO AIE NZE)

* OBJECTIFS 2030: AUTOMOBILE : RÉDUIRE DE -50 % LE CO2 ÉMIS PAR KILOMÈTRE PARCOURU PAR SES CLIENTS OU PAR LES VOITURES PRODUITES PAR SES CLIENTS, POUR PASSER DE 190 GCO2/KM À 94 GCO2/KM

* OBJECTIFS 2030: CIMENT : RÉDUIRE DE -20 %11 LE CO2E ÉMIS PAR TONNE DE CIMENT PRODUITE PAR SES CLIENTS, PASSANT DE 671 KGCO2E/T À 537 KGCO2E/T

* OBJECTIF 2030: IMMOBILIER COMMERCIAL : RÉDUIRE DE -40 % LE CO2E ÉMIS PAR MÈTRE CARRÉ PAR AN PAR LES BÂTIMENTS DE SES CLIENTS PROFESSIONNELS, PASSANT DE 46 KGCO2E/M2 À 28 KGCO2E/M2 (ALIGNÉ AVEC LES CIBLES CRREM10)

* TRAVAILLE À DES OBJECTIFS SIMILAIRES POUR D'AUTRES SECTEURS TELS QUE LE TRANSPORT MARITIME, L'AVIATION, L'ACIER, L'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET L'AGRICULTURE, QUI SERONT POUR LA PLUPART RENDUS PUBLICS EN 2023

* 60 % DES ENCOURS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SERONT COUVERTS PAR LES OBJECTIFS NET ZÉRO 2050 D'ICI FIN 2023

* DÉFINIT DES CIBLES AMBITIEUSES POUR ACCÉLÉRER LE RYTHME DE TRANSITION VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

* L'ACTION CLIMATIQUE DU GROUPE EST COHÉRENTE AVEC SON ENGAGEMENT DE CONTRIBUER À L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE MONDIALE D'ICI 2050, ET LA STRATÉGIE CLIMAT DU GROUPE CONTRIBUE PLEINEMENT AUX OBJECTIFS DE GÉNÉRATION DE REVENUS DE SON PLAN À MOYEN TERME (PMT) AMBITION 2025

* PUBLIE LES OBJECTIFS À 2030 EN LIEN AVEC LA NET ZERO BANKING ALLIANCE SUR CINQ SECTEURS (PÉTROLE & GAZ, ÉLECTRICITÉ, AUTOMOBILE, IMMOBILIER COMMERCIAL ET CIMENT) POUR CRÉDIT AGRICOLE S.A. ET SES FILIALES

* LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DÉVOILERA EN 2023 LES OBJECTIFS POUR CINQ AUTRES SECTEURS (TRANSPORT MARITIME, AVIATION, ACIER, IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET AGRICULTURE)

* CES ENGAGEMENTS COUVRENT 10 SECTEURS QUI REPRÉSENTENT PLUS DE 75% DES ÉMISSIONS MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ENVIRON 60 % DE L'EXPOSITION DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

* S'EST ÉGALEMENT ENGAGÉ À RÉDUIRE SA PROPRE EMPREINTE CARBONE DIRECTE DE 50% D'ICI 2030 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Capi. / CA 2022 1,25x
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Nbr Employés 75 975
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Secteur et Concurrence
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PT BANK CENTRAL ASIA TBK20.21%71 239
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.-5.93%51 525
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED-9.68%49 974
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)-3.42%49 220