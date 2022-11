Crédit Agricole : baisse de son résultat net trimestriel

Crédit Agricole a dévoilé ce mercredi un résultat net part du groupe en baisse de 3,6% au troisième trimestre, à 1,35 milliard d'euros. Cette baisse s'explique par "les résultats exceptionnels du troisième trimestre 2021", selon son directeur général Philippe Brassac. Le bénéfice net est légèrement supérieur aux attentes, le consensus tablant sur 1,2 milliard d'euros. Au cours du trimestre écoulé, l'établissement bancaire a bénéficié d'éléments exceptionnels de l'ordre de +79 millions d'euros.



La cession de La Médicale à l'assureur Generali lui a permis de dégager une plus-value de 101 millions d'euros, tandis que l'intégration de Lyxor à son activité de gestion d'actifs lui a coûté 4 millions d'euros.



Le produit net bancaire (PNB) de Crédit Agricole a progressé de 0,6%, à 5,56 milliards d'euros au troisième trimestre. Dans le détail, les revenus de la gestion de fortune ont augmenté de 11,6%, à 226 millions d'euros, tandis que l'activité d'assurance a crû plus modestement (+1,3%, à 602 millions d'euros). En revanche, la gestion d'actifs a décroché, avec une baisse de 4,7% de ses revenus, à 738 millions d'euros.



Les revenus sous-jacents de la banque de financement et d'investissement ont progressé de 4,5%, à 1,3 milliard d'euros, grâce à un effet de change favorable et à la bonne performance de la banque de financement. Les activités de marché ont accusé un recul de 5,7%, à 520 millions d'euros.



Dans la banque de détail en France, Crédit Agricole a été affecté par les spécificités du marché du crédit immobilier à taux fixe associées à la réglementation sur le taux d'usure ainsi que par la hausse de la rémunération des livrets d'épargne réglementée. La hausse des commissions a compensé malgré tout le recul de la marge nette d'intérêt.



Par ailleurs, le coût du risque de Crédit Agricole a atteint au troisième trimestre 30 points de base, un niveau équivalent à celui enregistré avant la crise du Covid-19 en 2019. Il progresse toutefois de 35% par rapport au troisième trimestre 2021, année de relance de l'économie. Crédit Agricole a maintenu son approche prudente et révisé ses scénarios économiques.



Le ratio de solvabilité CET1 de Crédit Agricole a reculé de 90 points de base par rapport au 30 décembre 2021, pour s'établir à 11% au 30 septembre 2022, dans la fourchette cible du groupe dans son plan à moyen terme. La baisse s'explique par l'impact de la hausse des taux générant des moins-values latentes en assurance vie, l'impact sur les marchés notamment des changes et la Russie.



"Ces effets de marché sont réversibles et le ratio de solvabilité de Crédit Agricole reste à 310 points de base au-dessus des exigences réglementaires, bien plus que d'autres banques systémiques", souligne Jérôme Grivet, directeur général délégué de la banque verte. Qui a réitéré son intention de verser un dividende de 20 centimes par action en 2023 au titre du rattrapage du dividende 2019.