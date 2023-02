Crédit Agricole : bénéfice net 2022 en baisse

Crédit Agricole SA a dévoilé, ce jeudi, un résultat net part du groupe en chute de 7 %, à 5,4 milliards d'euros. Au quatrième trimestre 2022, le résultat net part du Groupe ressort à 2,04 milliards d’euros, en baisse de 13,3% par rapport au quatrième trimestre 2021. le produit net bancaire sous-jacent s’élève à 9,5 milliards d'euros, en hausse de +1,2%, et de +0,6% à périmètre constant, par rapport au quatrième trimestre 2021, grâce à une activité soutenue dans tous les métiers, et malgré les effets marché défavorables sur les activités de stock.



Sur l'ensemble de l'année 2022, le résultat net part du Groupe publié est de 8,14 milliards d'euros, contre 9,10 milliards d'euros pour l'année 2021, soit une baisse de 10,5%.



Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a été de 38,2 milliards d'euros sur l'année pour le groupe, en hausse de 3,6% par rapport à 2021.



Sur l'année 2022, le Groupe enregistre +1,9 million de nouveaux clients en banque de proximité, et le fonds de commerce continue de progresser (+380 000 clients) en ligne avec les objectifs du PMT Ambitions 2025.