Crédit Agricole en tête du CAC 40 grâce à ses profits historiques et aux rachat d'actions

A l'instar de ses concurrents françaises et européennes, Crédit Agricole SA a enregistré un bond de ses bénéfices au deuxième trimestre, soutenus par la chute du coût du risque et un effet de ciseau positif. La publication est saluée, l'action progressant de 1,92% à 12,20 euros pour prendre la tête de l'indice CAC 40. Ses concurrentes Société Générale et BNP Paribas sont aussi bien orientées.Entre avril et juin, le résultat net, part du groupe, a été multiplié par 2,1 à 1,968 milliard d'euros. Hors éléments spécifiques, il a augmenté de 46% à 1,615 milliard d'euros. Le coût du risque a chuté de 66,8% à 279 millions d'euros.Dans le même temps, le produit net bancaire a progressé de 18,8% à 5,819 milliards d'euros. En données comparables, la progression est ressortie à 12,4% pour des charges, hors Fonds de résolution unique, en hausse de 8,3%. Cette effet de ciseau positif a aussi contribué à la hausse des bénéfices.Commentant ces résultats, Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA a déclaré : " Sans surprise, les résultats sont excellents ce trimestre, au plus haut niveau historique ".Crédit Agricole SA a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs en repli de 0,1 point à 12,6%. Du fait de solide position en capital au niveau du groupe, la banque a fait la demande à la Banque centrale européenne d'un second programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros au quatrième trimestre.