Credit Agricole : exposition très limitée à l'Ukraine et à la Russie

Credit Agricole a publié un point sur sa situation financière en Ukraine et en Russie. En 2021, l'activité de Crédit Agricole Ukraine a représenté un produit net bancaire de 125 millions d'euros et un résultat avant impôts de 58 millions. En Russie, l'activité Crédit Agricole CIB AO a représenté un produit net bancaire de 22 millions d'euros et un résultat avant impôts de 5 millions. En 2021, le Groupe Crédit Agricole a réalisé un produit net bancaire de 36,822 milliards d'euros et un résultat brut d'exploitation de 13,812 milliards.





Les expositions totales (on-shore et off-shore) de Crédit Agricole S.A. dans ces deux pays représentent environ 0,6% des engagements commerciaux totaux au 31 décembre 2021.



Le groupe français a précisé qu'il n'y a plus de nouveau financement consenti à des contreparties russes depuis le début du conflit.



L'évaluation de la situation n'a aucun impact sur la proposition de dividende au titre de l'année 2021 qui sera soumise à l'assemblée générale du 24 mai 2022.



La société rappelle que le ratio CET1 du groupe Crédit Agricole et celui de Crédit Agricole S.A. s'élèvent à 17,5% et 11,9% respectivement au 31 décembre 2021 (soit respectivement 102,7 milliards d'euros et 44,9 milliards d'euros).