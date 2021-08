Crédit Agricole : forte hausse des bénéfices au 2e trimestre

Crédit Agricole SA publie, au titre du deuxième trimestre 2021 et en données sous-jacentes, un résultat net part du groupe en hausse de 46% à 1,61 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en progression de 21,9% à 2,6 milliards.



A 5,83 milliards d'euros, les revenus sous-jacents ont augmenté de 12,4% (+10,2% à périmètre constant), grâce à une activité dynamique dans tous les métiers et à un effet marché favorable en gestion d'épargne et assurances.



La banque revendique en outre une position de capital 'très solide' avec un ratio CET1 CASA de 12,6%, soit 4,7 points de pourcentage au-dessus du SREP. Elle a demandé à la BCE une autorisation pour un nouveau share buy-back pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros.



