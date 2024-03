Crédit Agricole : "la baisse de la production industrielle en Italie n'est pas une surprise"

En Italie, la production industrielle a de nouveau baissé en janvier, reculant de 1,2% par rapport au mois précédent et de plus de 3% sur un an. Toutes les catégories de biens sont concernées, mais les biens de consommation durables et les biens d'équipement enregistrent les plus fortes contractions d'un mois sur l'autre, avec respectivement -4,2% et -3,6%. Seul le secteur de l'énergie enregistre une progression positive de l'indice. Sur un an, l'écart est d'autant plus important puisque pour la production de biens de consommation durables, ce dernier avoisine 12%.



Par branche d'activité, sur les seize secteurs manufacturiers répertoriés par l'Istat, treize sont dans le rouge. L'électronique, le papier & bois et les produits pharmaceutiques semblent être les plus en souffrance, avec pour la pharmacie une baisse de la production de 15% sur un an.





"Si la baisse de la production industrielle n'est pas une surprise au regard des enquêtes de confiance, son ampleur suggère des difficultés plus prononcées et plus durables, avec un acquis pour le premier trimestre fortement négatif à (-0,9%)", a commenté Sofia Tozy, économiste Italie pour Crédit Agricole.



"L'impact cumulé du ralentissement des principaux partenaires et de la perte de compétitivité liée à l'énergie pénalise le secteur des biens d'équipement, tandis que le ralentissement de la consommation a des effets manifestes sur les biens durables. Aucun secteur ne semble pour le moment épargné", précise t-elle.