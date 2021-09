Crédit Agricole : le métier de financement maritime renforcé

Crédit Agricole a confirmé jeudi la signature d'un accord avec la banque néerlandaise ABN Amro portant sur l'acquisition de ses portefeuilles de prêts maritimes américains et dans le transport intermodal.



La banque verte explique que cette transaction marque l'entrée de sa filiale de financement et d'investissement (CIB) dans le secteur du financement intermodal, une expression qui désigne le déplacement du fret d'un point à un autre à travers plusieurs modes de transport.



D'après Crédit Agricole, ce marché offre des synergies directes avec ses activités existantes dans le financement maritime et ferroviaire de la banque.



Dans son communiqué, Crédit Agricole rappelle être l'une des principales banques en matière de transport maritime au monde et l'un des principaux arrangeurs de solutions de financement pour le secteur des transports.



Ces acquisitions doivent lui permettre de renforcer sa présence sur les marchés stratégiques américains et asiatiques, l'opération incluant également une partie du portefeuille de prêts maritimes asiatiques de l'établissement néerlandais.



