Crédit Agricole : le titre gagne +5%, UBS à l'achat

Le titre progresse de plus de 5% à la Bourse de Paris alors qu'UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur. L'objectif de cours est ramené de 14,7 à 13,4 euros, une nouvelle cible qui laisse toujours un potentiel de hausse de 25% pour le titre de l'établissement bancaire français.



'Crédit Agricole n'est pas la carte parfaite pour jouer la hausse des taux, mais les RoTE à deux chiffres et le rendement de dividende de 8% sont trop bon marché pour 7,4 fois les bénéfices de 2023 et une décote de 20% par rapport à la TNAV', estime le broker.



