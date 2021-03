Crédit Agricole : CACEIS choisi par Theoreim pour deux fonds

CACEIS, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans l'asset servicing, annonce avoir été choisie pour servir les premiers fonds de Theoreim, société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements immobiliers et agréée par l'AMF en septembre 2020.



Elle est désormais banque dépositaire de deux fonds, à savoir la société civile Pythagore et le Fonds professionnel spécialisé FPS Newton, et assure également les services de valorisateur et teneur de registre du fonds FPS Newton.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.