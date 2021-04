Crédit Agricole : LCL mécène de l'institut Pasteur de Lille

A l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé ce 7 avril, LCL et l'Institut Pasteur de Lille signent une convention de mécénat de 500 000 euros dédiée à l'enjeu de la prévention santé et du bien vieillir, annonce Crédit Agricole.



Le partenariat entre LCL et l'Institut Pasteur de Lille a pour principal objectif de développer ces ' Parcours Longévité Santé ' sur l'ensemble du territoire français avec l'ouverture de parcours dans deux nouvelles métropoles en régions d'ici la fin 2022 en lien avec les compétences et les acteurs locaux.



À moyen terme, l'ambition de ce projet est de permettre la création d'un véritable réseau national dédié à la prévention santé et à la longévité.



