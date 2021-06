Crédit Agricole : lancement d'un programme de rachat d'action

Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour un montant maximum de 558,6 millions d'euros.



Le groupe bancaire a donné une instruction irrévocable à un prestataire de services d'investissement indépendant concernant l'achat d'actions par ce dernier, pendant la période commençant ce 10 juin et se terminant au plus tard le 30 septembre.



Le contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux sera temporairement suspendu pendant l'exécution du programme de rachat d'actions. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.



