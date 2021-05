Credit Agricole : le pôle Immobilier soutient Wall'up

Credit Agricole Immobilier a profité de l'inauguration de Wall'up -première usine française de préfabrication de façades mixtes bois et chanvre, à Aulnoy (77)- pour annoncer son soutien à la filière industrielle de la construction bois et chanvre en circuit court, notamment via l'intégration de murs préfabriqués Wall'up à ses programmes résidentiels et tertiaires.



SelonMarc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole Immobilier, 'Il est essentiel, pour un acteur immobilier responsable, d'être aux avant-postes sur les sujets d'innovation qui permettent d'assurer la lutte contre le changement climatique. Etre partenaire de Wall'up (...) est une preuve concrète de notre engagement sur des projets durables qui contribuent à développer les territoires'.



Credit Agricole Immobilier précise ainsi que le programme Woodi à Melun (77) sera le premier à bénéficier de cette innovation industrielle : 14 maisons de ville et 80 logements collectifs seront construits avec ces matériaux à la fois bio-sourcés et géo-sourcés.





