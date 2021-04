Crédit Agricole : nouveau directeur général adjoint chez CIB

Crédit Agricole a annoncé aujourd'hui la nomination de Pierre Dulon en tant que Directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB, depuis le 1er avril 2021.



Il supervise désormais les directions de l'informatique, des opérations, de l'immobilier & des Chief Operating Officers du réseau international et garde la supervision d'Azqore dont il était le Directeur général depuis 2018. Il intègre également le Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB.



Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech, Pierre Dulon a commencé sa carrière chez Orange en 1990.









Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.