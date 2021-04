Crédit Agricole : partenariat pour des immeubles bas carbone

Crédit Agricole Immobilier annonce la signature d'un accord de partenariat de 5 ans avec Pacifica, filiale assurance dommages de Crédit Agricole Assurance, pour la réalisation bas carbone de vingt bâtiments dédiés à la gestion de sinistres.



Il s'agira notamment de développer les structures dédiées à la gestion des sinistres de Pacifica via la recherche de terrains à fort potentiel d'attractivité et la réalisation de plusieurs bâtiments sobres et efficaces d'un point de vue énergétique.



Six villes ont été identifiées comme prioritaires :Caen, Dijon, Grenoble, Saint Etienne, La Roche-sur-Yon et Montpellier.Chacune de ces villes accueillera, d'ici 2022, une Unité de gestion des sinistres.



D'ici 2026, 20 bâtiments de bureaux conçus selon ce modèle et visant les labels et certifications les plus exigeants du marché devraient voir le jour, anticipant l'arrivée de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020), assure Crédit Agricole.





