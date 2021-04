Crédit Agricole : rentre dans le capital de la Fintech Paytop

Le groupe Crédit Agricole, par l'intermédiaire de son fonds Fireca, annonce son entrée au capital de la Fintech Paytop.



' L'objectif de cet investissement est de poursuivre le développement de nouveaux usages digitaux pour nos clients dans le domaine des paiements et des transferts internationaux ' indique le groupe.



La Fintech rejoint également Le Village by CA Paris, accélérateur de start-ups qui met en relation les grands groupes et les start-ups.



Paytop bénéficiera ainsi du réseau des 37 Villages by CA implantés en France, en Italie et au Luxembourg.



