Crédit Agricole : s'intéresse à l'informatique quantique

Crédit Agricole CIB (Corporate & Investment Bank) annonce aujourd'hui un partenariat avec Pasqal et Multiverse Computing, présentés comme 'des leaders technologiques européens', pour concevoir et développer de nouvelles approches associant informatique traditionnelle et quantique.



L'objectif? Améliorer les algorithmes dans les domaines des marchés de capitaux et de la gestion des risques.



En effet, l'informatique quantique est susceptible d'avoir un impact majeur sur un certain nombre de secteurs au cours des prochaines années, dont celui de la finance, assure Crédit Agricole CIB.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.