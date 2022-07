Crédit Agricole : nomination d'un nouveau directeur adjoint

Crédit Agricole annonce la nomination d'Olivier Guilhamon en tant que directeur adjoint de la Banque de proximité à l'international. Il succède ainsi à Guilhem Nouvel-Alaux qui a pris les fonctions de Directeur des relations avec les Caisses régionales.



Olivier Guilhamon a commencé sa carrière en 1984 chez IBM France comme Ingénieur commercial.



Après être passé au Crédit Lyonnais, il est nommé adjoint du Directeur de la stratégie et du développement de Crédit Agricole S.A e septembre 2004.



En mars 2009, Olivier Guilhamon devient Directeur de la conformité du groupe Crédit Agricole puis Inspecteur général de LCL en 2015 et Directeur général adjoint de Crédit Agricole Italia en mai 2017.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.