Crédit Agricole : nouvelle nomination chez Amundi

Crédit Agricole annonce aujourd'hui la nomination d'Alexandre Preininger en tant que responsable de la clientèle institutionnelle chez Amundi.



Diplômé de l'Université d'Innsbruck (Autriche) et détenteur du CEFA (Certified EFFAS Financial Analyst), Alexander Preininger a commencé sa carrière en 2002 en tant que gérant de portefeuilles senior au sein de la gestion diversifiée chez DWS avant d'y être nommé, en 2009, Responsable mondialOverlay Management.



En février 2019, Alexander Preininger avait rejoint Robeco Institutional Asset Management B.V en tant que Responsable de la Clientèle institutionnelle EMEA.





