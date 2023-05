Crédit Agricole : opération d'actionnariat salarié lancée

Crédit Agricole annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital ACR 2023, réservée à plus de 180000 salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe bancaire dans le monde.



Dans le cadre de cette opération d'actionnariat salarié, le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action du 30 mai au 26 juin inclus, assortie d'une décote de 20%.



La période de souscription ouvrira le 28 juin et prendra fin le 11 juillet. Les nouvelles actions seront émises le 31 août et seront éligibles au dividende versé au titre de l'exercice 2023. Le nombre maximal d'actions à émettre est de 32 millions.



