Crédit Agricole : partenariat bancassurance de long terme avec la banque italienne, Banco BPM

Crédit Agricole S.A. a annoncé que Banco BPM (BBPM) et Crédit Agricole Assurances (CAA), filiale de Crédit Agricole S.A., ont signé un protocole d’accord pour la mise en place d’un partenariat bancassurance de long terme. Ce dernier vise à fournir des produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de BBPM.Dans le cadre de ce partenariat, Banco BPM apportera son expérience bancaire de premier plan et ses capacités de distribution en Italie. CAA apportera son expertise en matière de produits et services d'assurance innovants, offrant des solutions personnalisées d'assurance non-vie (dommages, santé,…) et assurance des emprunteurs aux clients de Banco BPM en Italie, ainsi que l'efficacité du leader européen de la bancassurance.Au-delà de l'accord de distribution d'une durée de 20 ans, la structure de la transaction envisagée prévoit que CAA rachètera à Banco BPM 65% du capital de Vera Assicurazioni et de Banco BPM Assicurazioni.Cette opération respecterait les critères de rentabilité de Crédit Agricole S.A. avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans et devrait avoir un impact très limité sur le ratio de fonds propres durs (CET1) de Crédit Agricole S.A. et sur le ratio Solvabilité 2 de CAA. La transaction est soumise à la réalisation des conditions prévues dans le protocole d'accord, et conditionnée aux approbations réglementaires nécessaires.