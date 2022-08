Crédit Agricole : partenariat étendu avec Pilote dans 4 pays

Crédit Agricole Consumer Finance (via sa marque Sofinco) et FCA Bank annoncent renforcer et étendre leur rôle d'entreprises leader de l'accompagnement de la mobilité, notamment dans le secteur des véhicules de loisirs.



Dans ce contexte, le partenariat mis en place entre FCA Bank/Sofinco d'un côté et le groupe Pilote de l'autre a été élargi à quatre nouveaux pays : Autriche, Belgique, Pays-Bas et Pologne.



Déjà actif en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et Finlande, l'accord prendra effet sur ces nouveaux marchés dans les prochains mois.



