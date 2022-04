Crédit Agricole : participe au fonds mondial géré par Hy24

Crédit Agricole Assurances annonce sa participation au fonds Clean Hydrogen Infrastructure géré par Hy24 - une coentreprise entre Ardian et FiveT Hydrogen - soit 'le plus grand fonds mondial dédié aux infrastructures d'hydrogène décarboné', assure Crédit Agricole Assurance.



L'objectif du fonds est d'atteindre à terme 1,5 MdE.



Ce fonds réunit des investisseurs de premier plan et des acteurs stratégiques du secteur industriel dans le but d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène en ciblant les régions les plus prometteuses (Europe, Amériques et Asie).



' Notre participation dans Hy24 s'inscrit pleinement dans les engagements pris par le Groupe Crédit Agricole en faveur du climat. Nous sommes ravis de collaborer avec des institutions financières et stratégiques de premier plan pour favoriser l'expansion de cette technologie en plein essor', a commenté Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.



'En investissant dans l'avenir de l'énergie aux côtés d'un groupe d'experts, Crédit Agricole Assurances prend part à l'accélération du déploiement des infrastructures d'hydrogène pour une économie zero carbone', a-t-il ajouté.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.