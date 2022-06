Crédit Agricole : présente son plan Ambitions 2025

Ce plan repose sur un fort potentiel de croissance organique avec un objectif de plus d'un million de clients supplémentaires.



Ce Plan vise à produire, pour Crédit Agricole S.A., un résultat net part du Groupe supérieur à 6 milliards d'euros et à renforcer encore la rentabilité avec un retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 %.



A horizon long terme, 2030 et au-delà, le Groupe s'organise et structure deux nouveaux métiers, utiles à la société et porteurs d'opportunités de développement. Le groupe lance Crédit Agricole Transitions & Energies pour rendre les transitions énergétiques accessibles à tous et accélérer l'avènement des énergies renouvelables. Il lance également Crédit Agricole Santé & Territoires, pour faciliter l'accès aux soins et au Bien-Vieillir.



Crédit Agricole Assurances ambitionne également d'accélérer le développement de l'équipement en assurances dommages avec un objectif de 2,5 millions de contrats d'assurance dommage additionnels.



La structure du Groupe, efficace et flexible, permet de fixer une cible optimisée de ratio CET1 pour Crédit Agricole S.A. sur toute la durée du Plan moyen terme, à 11 %, et un plancher, à tout instant, de 250 points de base au-dessus des exigences SREP.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.