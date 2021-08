Crédit Agricole publie un bénéfice record au T2, porté par la banque de détail

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Crédit Agricole SA (CASA) a publié jeudi son meilleur bénéfice trimestriel depuis 2007, grâce à une bonne dynamique commerciale dans ses réseaux en France et en Italie, et à une baisse des provisions pour créances douteuses dans un contexte de reprise de l'économie.

Au cours du trimestre clos fin juin, le bénéfice net de Crédit Agricole SA a plus que doublé, à 1,97 milliard d'euros contre 954 millions d'euros un an plus tôt. Il inclut un "badwill" de 258 millions d'euros lié à l'acquisition de Credito Valtellinese (Creval) par Crédit Agricole Italia.

Un badwill est comptabilisé lorsque le prix de rachat d'une société est inférieur à la valeur de ses actifs, entraînant un gain comptable pour l'acheteur.

Le bénéfice net sous-jacent, qui exclut les éléments exceptionnels, s'est établi à 1,62 milliard d'euros, en hausse de 46% par rapport à la même période de 2020 et au plus haut depuis l'introduction en Bourse du groupe.

Le produit net bancaire (PNB) sous-jacent s'est inscrit à 5,82 milliards d'euros, en progression de 12,4% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net sous-jacent de 1,01 milliard d'euros et un PNB de 5,34 milliards d'euros, selon le consensus Factset.

Par métiers, la banque de détail a enregistré le rebond le plus net au deuxième trimestre, avec un PNB en hausse de 15,5% sur un an, grâce à la levée des restrictions sanitaires qui a permis une meilleure activité commerciale. En France, LCL a vu ses revenus croître de 8,2% tandis que ceux de Crédit Agricole Italia ont augmenté de 12,4% à périmètre constant.

Les pôles Gestion de l'épargne et Assurances et Services financiers spécialisés ont crû de 17,6% et 8,4%, respectivement. Les revenus de la banque de financement et d'investissement ont en revanche reculé de 21%, pénalisés par une "moindre volatilité des marchés", selon Crédit Agricole.

Nouveau programme de rachat d'actions

Le coût du risque de crédit a baissé de 72% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 254 millions d'euros, et de 17% par rapport au premier trimestre 2021. Rapporté aux encours, sur quatre trimestres glissants, le coût du risque s'établit à 41 points de base. "La qualité des actifs reste bonne avec un taux de CDL [créances douteuses et litigieuses, ndlr] pour Crédit Agricole SA de 3,2% stable depuis le mois de mars 2021", a précisé le groupe dans un communiqué.

Au 30 juin 2021, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de Crédit Agricole SA s'établissait à 12,6%, contre 12,7% à la fin mars. Il intègre une provision en vue de la distribution d'un dividende de 0,39 euro par action au titre du premier semestre, correspondant à un taux de distribution de 50% du bénéfice sous-jacent.

Credit Agricole SA avait exceptionnellement porté son taux de distribution à 66% du résultat du groupe pour 2020 afin de compenser l'absence de versement l'année dernière.

Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement au quatrième trimestre d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 500 millions d'euros. Ce programme viendra s'ajouter au programme de 560 millions d'euros lancé en juin.

